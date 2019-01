Juan José Campanella tiene una nueva aventura cinematográfica

El realizador argentino Juan José Campanella, que se hizo famoso por ser el artífice de la película El secreto de sus ojos (del 2009 y que ganó el premio Óscar en la categoría de mejor película extranjera), no para de trabajar.



Cuando no se ocupa dirigiendo episodios de series estadounidenses como Halt and Catch Fire o Colony o escribiendo proyectos para televisión, revisa tramas con ojos de productor y se reencuentra en la gran pantalla con una ficción con personajes reales (tras su trabajo en la animada Metegol).

Uno de esos reencuentros lo reveló recientemente al mostrar un adelanto de su nueva película de aventura.



Se trata de El cuento de las comadrejas, que se estrenará este año y en la que estarán Graciela Borges, Óscar Martínez, Luis Brandoni y Marcos Mundstock, este último, integrante del grupo Les Luthiers.



Precisamente, la presencia de Mundstock, una de las voces emblemáticas del colectivo musical y de fino humor, evidencia que se trata de un relato con cierto aire extraño, melodramático y, claro, con trazos de comedia; una amalgama que el propio Campanella reconoce que se revela en el filme.



La trama gira en torno a una actriz veterana junto a un actor en el final de su vida, un guionista y un viejo director que tratan de conservar una mansión al darse cuenta de la aparición de dos jóvenes que podrían poner en peligro su extraña convivencia.



Para sus habitantes, la casa es todo y harán lo que esté a su alcance para que nadie los saque de ahí.



El equipo que llega a romper la rutina está conformado por la actriz española Clara Lago, recordada por su trabajo en la película La cara oculta, con la colombiana Martina García, y en Ocho apellidos vascos, así como Nicolás Francella, hijo del reconocido intérprete Guillermo Francella (coprotagonista de El secreto de sus ojos, el filme El clan y la serie El hombre de tu vida.



El cuento de las comadrejas podría ser también una batalla de generaciones con un cierto toque de thriller, que llegará a las salas de cine el 16 mayo de este año.



De acuerdo con la revista Variety, la producción ya consiguió ser distribuida en el mercado estadounidense a través de los estudios Sony Pictures Classics.



El cuento de las comadrejas es, en realidad, una nueva versión de la comedia negra

Los muchachos de antes no usaban arsénico, que se estreno en 1976 y fue dirigida por José Martínez Suárez.