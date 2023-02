Las plataformas 'play' de los canales públicos colombianos albergan verdaderas joyas que antojan. Incluyen seriados, documentales, podcast y radionovelas, entre otros.



Aquí hay opciones para disfrutar.



Telecaribe

'Breicok' es una serie del 2020 de Telecaribe, que cuenta la historia de una multinacional farmacéutica y sus protagonistas son Julián Gil, Eileen Roca y Julio César Luna.

Ha sido una de las más ambiciosas producciones del canal regional, que hizo con Mediamane Inc. y el grupo Albavisión.



Cuenta la historia de una noche oscura que ha debido ser de felicidad: en la celebtración de los 30 años de la multinacional Breicok Pharmaceutical, algo pasa y en un plan siniestro aparecen muchos implicados.

'Hermano menor'. De este reality de Telecaribe se han hecho dos temporadas y ojalá hicieran más. Es un concurso en el que las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta deciden quién es el más fuerte y el mejor entre los concursantes. Y además, enseñan su sabiduría.



En el 2020, en la segunda temporada, José Raúl Torres Villafañe, indígena arhuaco, sabedor mayor, productor y uno de los presentadores del programa le dijo a este diario a través de audio de Whatsapp desde algún lugar del territorio sagrado: “Nosotros no vemos 'Hermano menor' como una producción, sino como una forma de enseñar, de hacer que la gente pueda comprender qué es el pueblo que habita la sierra, que no ha perdido ni su identidad ni su lengua, y profundizar más en los conocimientos que nos dejaron nuestros ancestros para que la sociedad no indígena pueda conocernos”.



Teleantioquia

'Cazador de cascadas'. Un joven expedicionario, amante de la naturaleza, unido a guías antioqueños, busca el nacimiento de cascadas, chorros y ríos. Su misión principal: mostrar cómo el recorrido de estos cuerpos de agua ayuda a la flora y la fauna, que además cambia constantemente.



'Con olor a Azucena'. Carmenza Gómez, Jairo Camargo, Humberto Dorado, Beatriz Ramírez, Sara Pinzón, Sebastián Moya y Juan Miguel Marín protagonizan esta serie de 12 capítulos. Azucena y Samuel, floricultores, están por cumplir 50 años de casados. Una mañana, ella se pierde en las afueras de Medellín y no es la primera vez que pasa.



El diagnóstico médico no es bueno: tiene alzhéimer y sus recuerdos se desvanecen, poniendo a una familia afrontar la situación.



'Débora, la mujer que desnudó a Colombia'. Dirigida por Rodolfo Hoyos y con Patricia Castañeda como protagonista, es un homenaje del canal a la artista antioqueña y su gran aporte a las artes. En un sector del país especialmente conservador, Arango hizo valer su talento y su fuerza como mujer.

Patricia Castañeda, izquierda, representó a Débora Arango. Foto: Teleantioquia

Telepacífico

'Zapata, el gran putas'. Siempre valdrá la pena ver este gran documental de Marino Aguado sobre el médico, escritor y antropólogo Manuel Zapata Olivella. Familiares y amigos del gran creador reconocen su importancia para la cultura nacional, que una tarde, en Santa Marta y mientras escribía su libro Changó, el gran putas, sintió la necesidad de ir a África.

Zapata, el gran putas, documental de Marino Aguado. Foto: Telepacífico



'Busca por dentro'. Este documental hace un homenaje a la vida de Jairo Valera y a su memoria musical a través de grabaciones de archivo y charlas con sus hijos, sus hermanos, sus colegas y sus amigos. .



Y claro, tiene mucha música: Totó La Momposina, Cholo Valderrama, Superlitio, ChoQuibTown, Bahía, Siam, Herencia de Timbiquí y Bambazulú hacen sus versiones de las composiciones de gran maestro Jairo. También fue dirigido por Marino Aguado.





RTVC

'​Kalimán'. Esta radionovela, que fue un suceso y un éxito a nivel nacional entre la década de los 60 y 70, está disponible gracias a un proceso de restauración a cargo de Señal Memoria, que lleva a la nostalgia al oír las hazañas de Kaliman y Solín.



'Si Dios fuera mujer'. Ganadora del premio internacional Youth Jury Award en la categoría Premio del Jurado Joven, la cinta de la colombiana Angélica Cervera Aguirre aborda la transición de género desde el punto de vista de una niña y su familia, en una. historia que refleja el amor incondicional.

Si Dios fuera mujer, joya de RTVCPlay. Foto: RTVC



'Del otro lado'. Esta producción, ganadora del premio del público en los Macondo 2022, cuenta la historia de dos hermanos que investigan el secuestro de su madre y al encontrar un diario que escribió durante su cautiverio, descubrieron una relación considerada materno-filial que tuvo con su captor, al cual decidieron buscar para hablar de ese tiempo oscuro en sus vidas.