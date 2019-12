Joven que se sacrificó para evitar una masacre fue honrado como Jedi

Reily Howell era un joven estudiante estadounidense de 21 años. En abril de este año, un hombre ingresó hasta uno de los salones de clase de la universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, y disparó indiscriminadamente contra todos los que estaban en clase en ese momento. Reily se abalanzó contra el hombre para evitar que matara a sus amigos, pero recibió los impactos él.

Dos personas murieron en el atroz ataque, otras cuatro resultaron heridas. Sin embargo, el jefe de la Policía Estatal de Charlotte, Kerr Putney, explicó que debido al acto heroico de Howell, quien no dudó en taclear al asesino para salvar a sus compañeros de clase.



"O corres, te escondes y te proteges, o te enfrentas al asaltante. Al no tener un lugar para correr y esconderse, hizo lo último", señaló Putney.

Tras este lamentable hecho, la familia de Riley publicó en redes sociales un conmovedor mensaje sobre quién era el héroe de la Universidad de Carolina del Norte. El escrito rezaba que Howell era un muchacho desinteresado de las cosas materiales, con un gran corazón y -sobre todo- un gran fanático de Star Wars.



Este mensaje llegó a la vista de Lucasfilm, la productora de la legendaria saga de ciencia ficción. Ellos decidieron hacer un gran homenaje para un gran admirador y crearon un personaje en honor a Reily Howell en su nuevo libro Star Wars: The Rise of Skywalker - El diccionario visual. el cual fue lanzado junto con la nueva película de la franquicia.



En mayo de este año, días después de que ocurriera el desastre, la famosa productora envió una carta de condolencias a la familia de Riley en la que confirmaron el tributo que le harían al joven.

El coraje y el desinterés de Riley saca a los Jedi de todos nosotros. Esperamos que se regocijen en su memoria y nos unimos a ustedes para honrar su vida y su ejemplo FACEBOOK

TWITTER

"El coraje y el desinterés de Riley saca a los Jedi de todos nosotros. Esperamos que se regocijen en su memoria y nos unimos a ustedes para honrar su vida y su ejemplo", escribió Lucas Seastrom, miembro del equipo de relaciones con los fanáticos de Lucasfilm.



El personaje de Riley en la franquicia será el del maestro e historiador Jedi "Ri-Lee Howell" quien fue uno de los pioneros en la recopilación de "los primeros relatos de exploración y codificaciones de La Fuerza".

Pusieron su apellido allí solo para realmente honrarlo ... y eso realmente me hizo llorar cuando me enteré FACEBOOK

TWITTER

La madre de Riley Howell, Natalie Henry-Howell, le dijo al Charlotte Observer que a su hijo le habría encantado la idea.



"Me gusta la forma en que realmente dejaron su apellido", dijo Henry-Howell. “Creo que realmente apreciaría eso. Porque, ya sabes, podrían haber dicho Ri-Lee, Jedi Ri-Lee, y estaríamos adivinando todo el tiempo si eso era realmente o no, pero pusieron su apellido allí solo para realmente honrarlo ... y eso realmente me hizo llorar cuando me enteré".



La familia Howell también recibió entradas VIP para el estreno de la película.

ELTIEMPO.COM