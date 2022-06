Si usted es un fanático de la saga de Harry Potter, de seguro se ha preguntado cómo viven los actores hoy en día. Uno de ellos, quien interpretaba a uno de los malvados amigos de Draco Malfoy, tuvo un cambio de 180 grados en su vida. Le sorprenderá saber quién es y cómo luce ahora.

Desde que la primera película, ‘Harry Potter y la piedra Filosofal’, llegó a la pantalla grande en el año 2001, la audiencia ha quedado cautivada con esta historia y los espectadores reviven las escenas de la saga como si fuese la primera vez que las ven.



Particularmente, los estudiantes de la casa de ‘Slytherin’ jugaron un papel muy importante dentro de la serie de películas, ya que a esta pertenecían varios personajes antagónicos que estaban involucrados en los misterios más oscuros del mundo mágico.



(Siga leyendo: El futuro de Amber Heard en el cine y su conexión con Colombia).



Entre los personajes más recordados por los fanáticos está Draco Malfoy y su grupo de amigos, Crabbe y Goyle, quienes se caracterizaban por ser engreídos y porque siempre buscaban hacerle la vida imposible a Harry Potter y sus amigos de ‘Gryffindor’.



El actor inglés Joshua Herdman fue quien le dio vida a Gregory Goyle, un joven despistado y de pocas palabras que siempre le seguía los pasos a Malfoy y a Crabbe.

Facebook Twitter Linkedin

'Crabbe', 'Goyle' y 'Draco Malfoy' en una escena de 'Harry Potter y la piedra filosofal'. Foto: Warner Bros.

Actualmente, Herdman tiene 35 años y salió del mundo de la actuación para dedicarse a las artes marciales mixtas (MMA), por lo que se convirtió en un deportista muy prestigioso. Como luce hoy en día, es casi irreconocible en comparación a como era cuando tuvo su papel en la saga.

¿Quién es Joshua Herdman?

Joshua Colin Herdman nació en Hampton, Reino Unido, el 26 de marzo de 1987. Es hijo de Jessica Herdman y del exfutbolista y exactor Martin Herdman.



Según explicó el actor en una entrevista con el medio inglés ‘The Mirror’, tuvo su primer salto a la fama cuando tenía tan solo 13 años de edad, ya que en ese entonces fue seleccionado para participar en una de las sagas más conocidas del mundo.



Inicialmente, el equipo de producción lo había llamado para que trabajara bajo el personaje de Dudley Dursley, el primo 'muggle' de Harry, pero se terminaron convenciendo de que le quedaría mejor estar en la piel del estudiante de ‘Slytherin’.



(No deje de leer: J Álvarez anuncia concierto en Colombia: estas son las fechas).



El artista manifestó que le agradó bastante representar a Goyle, aunque fuera un personaje antagónico, por lo que se quedó con el papel durante las siete secuelas de Harry Potter. No obstante, la actuación no era su verdadera ni única pasión.

Su vida después de salir del mundo del cine

En el 2017, Herdman contó en ‘The Mirror’ que, durante su adolescencia, había sentido que su vida se había salido un poco de control: “Si te soy sincero, era un fiestero, lo era, como lo son muchos jóvenes. No sé si era por la gente con la que andaba o si era el dinero”.



Cuando estuvo interpretando a ‘Goyle’ y algunos años después, durante su adolescencia, el actor sufrió de sobrepeso. Adicionalmente, hubo una época en la que fumaba habitualmente para calmar su ansiedad, lo que deterioró mucho su estado y rendimiento físico.



El intérprete señaló que, cuando sintió que había llegado a un límite, decidió cambiar sus hábitos para mejorar su salud física y mental. Fue así como empezó a practicar artes marciales mixtas, el deporte que se convertiría en su nuevo estilo de vida.



(Le sugerimos: ¿Shakira y Piqué están a punto de terminar su relación?).

“Decidí que me iba a poner en forma y sabía que necesitaba algo en lo que concentrarme. Y acá disciplina, tenacidad e impulso resultan clave para seguir adelante”, apuntó el intérprete.



Desde que inició con el deporte, no solo ha tenido un cambio en su aspecto físico, ya que bajó bastante de peso y luce su cabeza rapada, sino que la disciplina y entrega le han brindado una mejor estabilidad emocional.



“Justamente es lo que muchas personas que comienzan con las artes marciales no pueden superar y no les gusta, pero era exactamente lo que necesitaba y me enseñó a enfocarme, cambió todo para mí”, expresó el actor.



Su primer debut como luchador de MMA fue en el año 2016, en City Pavillion, en la ciudad inglesa de Londres. Allí venció a su contrincante polaco Janusz Walachowski, por lo que recibió los halagos del público y sentó un buen precedente como deportista.

Adicionalmente, el deportista ha tenido experiencia con otras artes marciales que le han otorgado algunos logros: "He estado entrenando jujitsu japonés tradicional durante casi cinco años y tengo un cinturón negro de shodan”.



(Le puede interesar: Johnny Depp sorprende se une a un concierto tocando guitarra y cantando).

¿Regresará a la televisión?

Según confirmó Herdman en la entrevista, retomará su trabajo frente a las cámaras, aunque esta vez será una experiencia completamente diferente, ya que participará en una serie llamada ‘The Games’.



Esta producción trata de una competencia televisiva en la que 12 celebridades serán entrenadas por los mejores nadadores, ciclistas y atletas del país; para después enfrentarse en una serie de pruebas físicas. Al final, solo habrá un ganador.

“Será una experiencia de vida fantástica, aprender cosas nuevas, tener un desafío y una competencia, por lo que cumple todos los requisitos para mí”, comentó el luchador.

Más noticias

Los países que restringieron armas de asalto tras un tiroteo masivo

Nevada-Tan, la niña genio que degolló a su amiga y a quien le rinden culto.

En fotos: dentro de la casa de uno de los asesinos seriales más temidos.

Las series y películas imperdibles que llegan en junio a Netflix.

¿Por qué nos gusta vernos en el espejo y no en las fotos?

Tendencias EL TIEMPO.