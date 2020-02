Josefa, de 'Dejémonos de vainas', recuerda a su patrón Juan Ramón

Maru Yamayusa no solo recuerda a Carlos de la Fuente como su gran amigo en Dejémonos de vainas, “también como un gran cantante. Se echaba unos bolerazos... Y muchas veces yo, en medio de las grabaciones, le pedía que cantara”, dice la actriz.

Estuvieron juntos en la comedia de Coestrellas de 1986 a 1998. De la Fuente representó a Juan Ramón Vargas, a quien además le decía ‘Puchis’.



“Siempre fue uno de mis mejores amigos en la producción, una persona con la que se podía trabajar muy bien”, agregó tras conocer la noticia del fallecimiento de De la Fuente, ocurrida el sábado pasado en Bogotá.



Yamayusa, que interpretaba a Josefa Chivatá, agrega que lo vio por última vez hace alrededor de un año, en un consultorio médico de la clínica Reina Sofía, en Bogotá. “Él sufría de gota y siempre decía que no había podido con esa enfermedad. Lo último que supe era que estaba en un fuerte tratamiento”, sigue.



Nacido como Carlos Muñoz de la Fuente en 1937 en Bogotá, pero de tradición huilense, se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático y tomó parte en varios proyectos teatrales.

Desde sus inicios decidió que su nombre artístico sería con su segundo apellido, pues ya era muy reconocido otro gran actor colombiano con el nombre de Carlos Muñoz, el inolvidable protagonista de Pero sigo siendo el rey, también fallecido.



Carlos de la Fuente se inició en la radio, participando en producciones como Arandú, uno de sus trabajos más populares. En ese mismo medio fue además director, productor y libretista.



Ya en la televisión, actuó en la comedia Yo y tú. También estuvo en Revivamos nuestra historia, Dialogando y Teatro Popular Caracol.



Otras producciones en las que intervino fueron: El inútil, El hijo de Ruth, Caballo viejo, Música maestro, Flor de fango, La tregua, La cosecha, Una mujer de cuatro en conducta, Los dueños del poder, Los novios y Mi sangre aunque plebeya, entre otras.



Sin embargo, el personaje que mayor reconocimiento le dio fue el de Juan Ramón Vargas, de Dejémonos de vainas, escrita por Bernardo Romero Pereiro y Daniel Samper Pizano, basada en el libro homónimo de este último.



Contaba la historia de un periodista del periódico El Clima y su familia. A la comedia (que se emitió de 1984 a 1998), De la Fuente llegó luego de la renuncia de Víctor Hugo Morant. Actuaban además Paula Peña, en el papel de Renata, la esposa de Vargas; Édgar Palacio, en el del inseparable amigo costeño del periodista; Marisol Correa, Benjamín Herrera y Claudia Anderson.

“Nosotros fuimos un elenco que mantenía la familiaridad en las grabaciones. Pero fuera de ellas cada uno tenía sus alegrías, afanes y trabajos, todos éramos muy respetuosos de la vida privada de los demás”, agrega Yamayusa.



Recuerda que por Dejémonos de vainas pasaron grandes estrellas, como Shakira, Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco, que participaron en capítulos.



Pero, especialmente, a la actriz le queda en la memoria ese gran compañero que fue De la Fuente. “Hubo un capítulo en el que debíamos coger ratones, y yo, aterrada, solo atiné a decir que me moría del miedo. Charly, muy amable, se encargó de cargar esos animales, aunque luego, viendo la serie, uno se diera cuenta de que su cara era de físico susto”, comenta.



Después de Dejémonos de vainas no se vio tanto a Carlos de la Fuente en la televisión. En algún momento argumentó que el personaje lo encasilló y no le permitió lograr otras caracterizaciones importantes. Sin embargo, para la memoria televisa siempre será el inolvidable ‘Puchis’.

