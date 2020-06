Los Triana, el equipo detrás de Dramax y su trabajo de creación

Desde que una idea llega a la mesa de trabajo de Dramax, la empresa de cine, teatro y televisión de Jorge Alí Triana y sus hijos Rodrigo y Verónica, pueden pasar, mal contados, dos años para que sea realidad.



Este equipo sabe que así son los tiempos y que el trabajo tiene mucho de hablar, conversar, revisar, ver, volver a ver, vender, analizar, determinar cómo contar una historia e, incluso, grabándola (para el caso de cine y TV), hacer ajustes en el camino.



Y un nuevo ‘hijo’ de Dramax ya nació y se lanza el primero de julio. Se llama 'Verdad oculta' y es un seriado que emitirá RCN a las 10 p. m., el octavo para televisión de la productora.

De esta casa, que nació hace 10 años, han salido proyectos televisivos como 'Comando Élite', 'La luz de mis ojos', 'Todo es prestao', 'Desconectados', 'Córdova, un general llamado Arrojo'; 'Esa inolvidable primera vez' y 'Reportera X'. Para teatro, 'Pantaleón y las visitadoras', 'Así que pasen 100 años' y 'El coronel no tiene quien le escriba', y para cine, 'Cuando Colombia se volvió Macondo' (disponible en RTVC Play) y 'Todos se van', adaptación de la novela de la cubana Wendy Guerra.



En este compendio de trabajo, Verónica Triana tiene a su cargo los libretos. Y con Pedro Miguel Rozo, Gerardo Pinzón, Javier Giraldo, Oliver Élder y Karen Rodríguez tuvo los de 'Verdad oculta'.



Basado en 'Una verdad oscura' de Germán Castro Caycedo, Verónica Triana cuenta que luego de leer el libro, el equipo de libretistas inició el trabajo de escribir el guion. El texto de Castro Caycedo cuenta la historia de cómo la Policía atrapó a un buen número de miembros del clan del Golfo, entre otros.



En la adaptación, decidieron que fuera una mujer el hilo conductor, “con el personaje de ficción de la coronel Diana Manrique (Verónica Orozco), a quien le dan la misión desarticular un clan delictivo. Ella está a punto de cumplir 40 años y su esposo le reclama tiempo y tener un hijo. De este modo, mostramos el conflicto de hoy de muchas mujeres que deben hacer un balance y lo pusimos en un grupo, como es la Policía, en la que todos sus integrantes arriesgan la vida a cada momento, viven mucha veces lejos de sus familias y deben guardar silencio sobre sus casos”, dice.

Verónica Triana con su padre, Jorge Alí Triana. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Graduada en Literatura, Verónica recuerda que su primer contacto con el mundo audiovisual fue durante la grabación de la película 'Bolívar soy yo', en el 2002, que su padre dirigió.



“Yo estaba en la universidad y él me dijo que si quería ir al set, pues siempre me ha interesado mucho el cine. Me senté a su lado y lo ayudé grabando las escenas y moviendo cables”.



Desde ese momento ha trabajado en varias adaptaciones para teatro, como 'El coronel no tiene quien le escriba' (que esperan lanzar pronto en Colombia), 'Doña Flor y sus dos maridos', 'La fiesta del Chivo', así como en la producción de TV 'Comando Élite'. “Nuestro objetivo siempre ha sido que la productora resalte el talento creativo y cuente esas historias que nos interesan, con las que nos conectamos”, dice.



Por su parte, Jorge Alí Triana lleva medio siglo en el cine, el teatro y la televisión. Su nombre es un sello en los medios nacionales y siempre sorprende por su capacidad de trabajo.



De hecho, cuenta: "En esta pandemia no he parado. Seguimos trabajando, escribiendo, presentando proyectos a plataformas y canales”.



Afirma, eso sí, que quizá por ser de otra generación le ha dado duro tener reuniones por plataformas. “A mí me gusta el contacto, mirar a los ojos, pero esto es lo que tenemos y aquí seguimos”, dice.

Los caminos y los trabajos de cada Triana, así como del equipo que los acompaña, están definidos. Rodrigo Triana, por ejemplo, siempre ha sido el hombre de la cámara, la imagen y la dirección, pero también es actor y no pierde oportunidad de hacer un personaje, muchas veces de extra, que resultado incluso divertido en muchas ocasiones.



Jorge Alí Tirana y su hijo Rodrigo, director de cine y televisión y actor. Foto: Luis Lizarazo

En 'Verdad oculta' se dividieron las escenas y los equipos y terminó dirigiendo a su padre en lo que Jorge Alí define, con humor, “como un figurante, el de presidente de Colombia, que no había quién hiciera y yo estaba desocupado”.



Los Triana y el equipo que hace parte de Dramax saben que están por buen camino porque cuentan historias con sello propio y cercanía.



Y a la cabeza, un pionero en muchos escenarios: Jorge Alí Triana, que viene dando pasos firmes desde el Teatro Popular de Bogotá, del que fue creador, un hombre que dice que es feliz con lo que hace.



“Para qué parar si es tan divertido este oficio. Uno desde niño juega a cosas: a ser médico, a los vaqueros, al papá y la mamá... Este es un oficio maravilloso, divertido, un privilegio que le agradezco a la vida, un trabajo colectivo en el que hay muchas disciplinas. Entonces, realmente, para qué parar”.

¿Dónde y cuándo?

'Verdad oculta', desde el primero de julio y de lunes a viernes por el Canal RCN, a las 10 p. m.



OLGA LUCÍA MARTÍNEZ

EL TIEMPO

olgmar@eltiempo.com