‘Desde este martes buscaremos alternativas’

Hasta el momento, el equipo de 'Noticias Uno' está asimilando la decisión: sus dos informativos de fin de semana y festivos, a las 12 m. y 8 p. m., saldrán del aire “en el último trimestre del 2019”, como informa un comunicado del Canal 1 emitido este 2 de septiembre.

Esto se debe a que para Hemisphere Media, el socio de la segunda etapa del Canal 1, que empezó hace dos años y donde van estos noticieros, no es viable económicamente seguirlos produciendo debido a la falta de pauta.



Desde el domingo primero de septiembre, cuando se conoció la noticia, muchos han sido los mensajes, no solo de los periodistas de otros medios, sino de televidentes, mostrando su solidaridad con NTC, la programadora que hace Noticias Uno. El vocero de la programadora y gerente de esta, Jorge Acosta, dialogó con EL TIEMPO acerca del tema.

¿Cómo fue decirles a las personas del noticiero que se había tomado esta decisión?



Fue muy difícil, pero antes de que se enteraran por otro lado y tuvieran informaciones distintas, les contamos. Es la oportunidad de estar todos del mismo lado y así seguir remando juntos, porque no hubo informaciones distintas por encima de los intereses empresariales.



¿Estaban preparados para esta determinación?



No. Hemos vivido otras crisis, pero independientemente de que sabíamos que podía pasar, debemos decir que no vino de nosotros, sino de un tercero, que es el socio del canal, la empresa estadounidense Hemisphere Media.



¿Cuál es la razón de que no esté llegando la pauta publicitaria al noticiero?



Yo no trabajo en la parte jurídica ni de mercadeo del canal, soy el gerente de la programadora NTC, a cargo de 'Noticias Uno', pero lo que percibimos hoy en la televisión abierta, y en un país que solo tiene tres canales en este apartado, es que se han hecho acuerdos con los anunciantes, que restringen la libertad de estos para moverse. Aunque tengan la voluntad, no pueden pautar con nosotros por un contrato. Esto se ha denunciado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pues no se puede abusar de esta posición. Cuando se es dominante, se debe respetar el mercado.



¿Qué dice de esto su socio extranjero?



En el tratado de libre comercio que firmaron Colombia y Estados Unidos hay capítulos sobre la inversión extranjera, y ese socio solo está pidiendo respeto al tratado, pues es una compañía que se siente vulnerada.

Hemos vivido otras crisis, pero independientemente de que sabíamos que podía pasar, debemos decir que no vino de nosotros, sino de un tercero, que es el socio del canal

¿Ya han hablado de cómo sería el nuevo ‘Noticias Uno?



Este lunes 2 de septiembre llevo tres horas hablando en medios, pero desde mañana haremos reuniones con el equipo directivo y buscaremos alternativas.



Además de la solidaridad de los medios de comunicación, ¿cómo han sentido las expresiones de la gente del común?



Las personas se han expresado de manera muy agradable, y nos dicen que debemos mantenernos como adalides de la verdad y la información. La gente nos quiere y nos respeta porque en nosotros ha encontrado una alternativa. Por eso puedo decir que se trata de una solidaridad auténtica.



Después de esta decisión tomada, ¿qué opina de lo que está pasando con los medios?



Más allá de lo que sucede en 'Noticias Uno', esta crisis nos afecta a todos. Esto nos lleva a mirar otras plataformas y modelos, porque el activo de la capacidad del grupo humano del noticiero es impresionante, personas muy capaces que siempre han hecho su trabajo de manera honesta, así que eso es lo que debe triunfar en este momento.

Comunicado del Canal 1

CANAL 1 ANUNCIA CANCELACIÓN DE LAS NOTICIAS DEL FIN DE SEMANA



Bogotá, 2 de septiembre de 2019. Plural comunicaciones S.A.S, concesionario de Canal 1, luego de una revisión financiera y de explorar diversas alternativas con los socios, ha decidido cancelar las noticias del fin de semana, días en los que el rating y los ingresos no las hacen sostenibles.



Canal 1 ha tenido un gran éxito de sintonía en sus dos años de vida, logrando una participación de audiencia diaria de hasta 13 % con picos de 22 % y 28 % en sus programas más exitosos. Los retos siguen siendo importantes y es por eso que dentro de las decisiones tomadas se ha determinado retirar de la parrilla las noticias de sábado y domingo a partir del último trimestre de 2019, junto con otros cambios en la programación.



“Es una decisión extremadamente difícil después de la cantidad de capital invertido en los últimos dos años para mantener a flote las noticias del fin de semana, pero la situación financiera en esta franja es económicamente insostenible. Más allá de los retos mundiales conocidos en la industria de los medios, por la situación particular de prácticas restrictivas de la libre competencia que hemos encontrado en la televisión abierta. Reiteramos nuestro compromiso con la audiencia para ofrecer noticias profesionales y entretenimiento de calidad”, dijo Ramiro Avendaño. Presidente de Canal 1.



Canal 1 miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP y de la Asociación de Medios de Información AMI, reitera su compromiso con la libertad de expresión y de prensa, así como reconoce y defiende el papel del periodismo en la democracia. Canal 1 seguirá invirtiendo vigorosamente en Colombia.



