Jon Hamm está dispuesto a meterse en la piel de Batman

En una entrevista con el medio especializado Hollywood Reporter, el protagonista de 'Mad Men' manifestó su interés por interpretar a Batman, pues siempre ha sido un fanático de los cómics, bajo una serie de condiciones.

"Depende del guion y sobre qué sea la historia. He leído cómics desde que tenía 9 años, incluso desde más pequeño. Conozco mucho sobre ellos, me gusta el género y me gusta cuando están bien hechos", aseguró.



Además, contó que le encantó 'Black Panther' ('Pantera negra') y es seguidor de 'Legion'.

Incluso, se refirió al traje de Batman. "Tal vez, me quedaría bien, pero tendría que ejercitarme bastante y no es algo que me encante. Pero si quisieran tocar mi hombro y pedirme que lo hiciera, ¿por qué no?", dijo.



La mala noticia es que no dio muchas luces de que el proyecto pueda hacerse realidad en poco tiempo. "Nunca he tenido una conversación con nadie sobre el tema".



El tema surgió, porque le preguntaron sobre los rumores que han ido y venido entre los fanáticos, de que Hamm podría ser un gran Bruce Wayne.



"He oído los rumores, tal vez desde la primera temporada de Mad Men. Nunca he hablado con ellos (el equipo de Batman), no nos hemos sentado en la misma habitación y nunca me han ofrecido nada. Pero el internet quiere lo que quiere, aunque no depende de él".



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO