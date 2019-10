Joaquin Phoenix: 'no es responsabilidad del cine enseñar moralidad'

Con Heath Ledger, los fanáticos pensaron que hasta ahí había llegado el Joker en el cine. Por lo menos, ese Joker de nivel superior más cercano al psicópata que a la caricatura, que planteó con acierto el director Christopher Nolan en Batman: el caballero de la noche.



Después del intento fallido de Jared Leto como el mismo villano, en Escuadrón suicida, acaba de estrenarse en los cines un relato que viaja a la psiquis humana, a su lado más denso y oscuro, para reflejar como un niño maltratado, convertido en adulto solitario y burlado, podría ser la encarnación de la locura y el caos.



“Nunca sabes qué dice en realidad. Cada cosa que habla es muy real para su mundo, sin importar qué tan repudiable o cuestionable sea para los demás. Para ser él, debía proyectar sinceridad todo el tiempo, independiente de lo que hiciera. Mi idea era dejarle al público la sensación de que lo que hace es muy razonable”.

'Joker' o 'Guasón' ya superó los 100.000 espectadores en Colombia desde su estreno. Foto: Warner Bros

Las palabras de Joaquin Phoenix enmarcan su aproximación al personaje que, desde ya aseguran, le representará su cuarta postulación al premio Óscar, galardón al que aspiró por sus actuaciones en Gladiador, Walk the Line y The Master. Se trata del Joker o Guasón, como se conoce en español a la némesis de Batman y uno de los villanos más famosos de DC Comics.



Nacido en Puerto Rico, Phoenix es famoso por apostarlo todo en sus roles. Para interpretar al Joker no solamente asumió un cambio físico extremo –su aspecto demacrado corresponde a los 23 kilos que perdió–, sino que se sumergió en la mente retorcida y las emociones alteradas de este ser vil que emerge de un apocado comediante llamado Arthur Fleck.



El protagonista charló sobre el impacto de la película, que dirige Todd Phillips, que ha resultado una revelación con el Joker, después de lograr reconocimiento con sus comedias absurdas que rayan en el exceso, como la trilogía de The Hangover y Due Date.

¿Cuáles fueron sus reacciones cuando leyó el guion (coescrito por Phillips)?

Es muy inteligente, es único, algo que no había leído antes. Toma elementos que viven en Batman, sigue referencias de ese mundo pero al mismo tiempo tiene algo que brinda una nueva marca, sin perder las referencias, lo divertido, lo retorcido.



¿Cómo fue el trabajo con el director?

Todd es un gran confidente y la referencia para mí y para mi fortuna en esta película, es que él confío en mí para descubrir algo en el momento preciso. Creo que ese punto de vista fue fundamental para el personaje, para darle la energía que necesitaba.

Además es muy sensible, compasivo y tiene un sentido del humor irreverente. Eso captura perfectamente a Arthur y al Joker.

Aquí entendemos las razones por las que Arthur se transforma en el Joker. Y sentimos empatía por él, ¿eso nos convierte en mala gente?

¿Lo hace? No me parece lógico. De lo que realmente hablamos aquí es del trauma infantil. Si no tenemos empatía por el trauma infantil y los efectos del trastorno por estrés postraumático, no sé qué dice eso de nosotros. Diría lo contrario: si no tienes empatía por alguien que ha experimentado un trauma infantil eso sería un tipo de maldad.



Pero, ¿dónde está el límite entre empatía y exaltación?

No, definitivamente, el Joker no es el héroe. Se comporta de una manera repugnante, pero no podemos apartarnos de intentar entenderlo. Si miramos la violencia con la perspectiva del trauma infantil, entonces veremos que esas personas se comportan reaccionando a las condiciones en que vivieron, su entorno... Es como un iceberg: si solo miramos lo que sobresale, entonces fallamos a la hora de asistir y dar recursos a los problemas subyacentes. Sabemos que la violencia puede ser aprendida y desaprendida. Es absolutamente necesario que tengamos empatía, pero eso no significa que disculpemos o justifiquemos el comportamiento violento.

El Joker no es el héroe. Se comporta de una manera repugnante, pero no podemos apartarnos de intentar entenderlo

Hay gente que critica el filme argumentando que podría ser peligroso glorificar de alguna manera al Joker.

No veo la glorificación. De nuevo, para mí el punto de partida siempre ha sido el trauma infantil. Y no sé cómo puedes glorificar eso. Hay cosas que necesitamos hablar, explorar, de las que no deberíamos huir... Acusar una película de glorificar la violencia es absurdo. Y no creo que sea responsabilidad de un cineasta enseñar moralidad al público: usa tu jodida cabeza.



¿Cómo cree que reaccionarán las audiencias?

Lo que me gusta de esta película es la cantidad de reacciones variadas que produce en la gente y todas son valiosas. Hay algo emocionante en este filme y es que requiere que la audiencia interactúe con el personaje de distintas formas.

Habitualmente, las motivaciones de los personajes están claramente definidas diciéndole a la audiencia qué sentir en cada momento y lo que me encanta de esta historia es que es de libre interpretación.

La película revela cómo emerge el Joker de la esencia de Arthur Fleck, un hombre solitario y maltratado Foto: Warner Bros

*Con información de Efe y entrevista cedida por Warner Bros

