'Joker' se convirte en el mejor estreno histórico un octubre

Joker aterrorizó a sus rivales en los cines de Estados Unidos y no solo consiguió el número uno este fin de semana sino que también logró el récord para una película estrenada en el mes de octubre.



Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, Joker recaudó 93,5 millones de dólares en el apartado "doméstico", una categoría en la que se agrupan los ingresos en EE.UU. y Canadá.



La anterior película estrenada en octubre con mejor marca de venta fue "Venom" (2018) con 80,2 millones. En todo el mundo, "Joker" ha sumado hasta ahora 234 millones.



Impulsada por el enorme trabajo de Joaquin Phoenix, que suena como favorito al Óscar al mejor actor, pero también arrastrando una notable polémica por las críticas que la acusan de alentar la violencia. Joker ahonda en los orígenes del gran enemigo de Batman en una cinta dirigida por Todd Phillips (trilogía de "The Hangover").



Otro de los titulares del fin de semana fue el fenomenal desembarco de Dolor y gloria de Pedro Almodóvar, que aunque solo se pudo ver en cuatro cines por ser un estreno limitado (lanzamiento de una cinta solo en mercados clave de EE.UU.) consiguió 160.000 dólares en total.



Así, Dolor y gloria se anotó unos 40.000 dólares por cine, un muy buen registro en una estadística muy seguida por la industria de Hollywood (para comparar, "Joker" consiguió algo más de 21.000 dólares por cine).

Este dato da aún más esperanzas al cineasta español de cara a las nominaciones a los Óscar. Volviendo a las películas más taquilleras del fin de semana, la cinta animada Abominable consiguió 12 millones de dólares.



Jill Culton y Todd Wilderman dirigen para DreamWorks esta película sobre un joven e inseguro Yeti que se pierde en las calles de una metrópoli de China hasta que Yi, una adolescente que sueña con llegar al monte Everest, lo encuentra en su edificio y decide emprender un viaje junto a él para reunirlo con su familia.



Redondeó el podio Downton Abbey, que en esta ocasión se embolsó 8 millones de dólares. Con actores de la serie homónima como Maggie Smith, Hugh Bonneville y Michelle Dockery, entre otros, esta película dirigida por Michael Engler continúa la historia de la adinerada familia Crawley, quienes reciben en su castillo en 1927 a unos invitados muy especiales: los reyes de Inglaterra, Jorge V y su consorte, María de Teck. El cuarto puesto fue para Hustlers, en cuyo reparto sobresalen las latinas Jennifer López y Cardi B y que ingresó 6,3 millones de dólares.

Junto a otras actrices como Constance Wu, Julia Stiles o Lili Reinhart y bajo la dirección de Lorene Scafaria, Hustlers narra la historia real de un grupo de bailarinas de striptease que crearon un método para estafar a sus clientes, muchos de ellos grandes inversores de Wall Street.



Por último, It: Chapter Two obtuvo 5,3 millones de dólares para una recaudación global acumulada que asciende a 436,7 millones. El director argentino Andy Muschietti se pone de nuevo al frente del terror de "It" en una segunda parte en la que actores como James McAvoy, Jessica Chastain y Bill Hader se ven las caras con el malvado Pennywise