El filme del ‘Joker’ fue un éxito rotundo en taquilla, la actuación de Joaquín Phoenix como el guasón fue aclamada y la película incluso ganó un premio de la Academia por el diseño sonoro. Tras la confirmación del director y escritor del guión, Todd Phillips, de que habría una segunda entrega, los aficionados no han parado de especular sobre el giro que podría tomar la historia.



Nuevos reportes apuntan a que la producción está en conversaciones con Lady Gaga, para que interprete el papel de Harley Quinn. Una psiquiatra que inicialmente atiende al guasón, pero que a medida que pasa el tiempo se enamora de él y se convierte en su cómplice en una vida de crimen.

Aún no hay confirmación ni del equipo creador de la película, ni de la actriz y cantante, de que tendrá el icónico papel. De igual manera, los fieles seguidores del villano ficticio sugieren que la inclusión de Stefani Germanotta, el nombre legal de Lady Gaga, implicaría que la película podría convertirse en una especie de musical.

Lady Gaga en el cine

Lady Gaga como protagonista de 'House of Gucci'. Foto: Universal Pictures

La cantante fue galardonada por su papel en ‘A star is born’, donde su proeza musical fue explotada, pues se trataba de una película en la que la estrella era una cantante que aspiraba a la grandeza. Pero no se trata del primer, ni el único papel, que ha desempeñado Gaga ante las cámaras.

También se atrevió a darse una vuelta por la pantalla chica como personaje de la serie ‘American Horror Story’, y recientemente actuó en el filme sobre el asesinato de Maurizio Gucci, ‘House of Gucci’. En particular, en la segunda instancia, no se realizó un musical por la sola participación de la cantante.

Debido a que no ha habido confirmación de parte de ninguno de los involucrados en este reporte, aún no se sabe qué cambios podrían existir en la nueva ‘Joker 2’. Lo que es claro es que Joaquín Phoenix seguirá sorprendiendo con sus profundas y complejas interpretaciones del humano.

Sería un cambio significativo sobre la exploración de la oscura mente del guasón que hicieron en la primera película. Por ahora, a los aficionados no les queda otra opción que esperar a que se confirme la fecha de estreno de la cinta.

