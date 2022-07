Ya se encuentra en proceso de grabación la segunda parte de ‘The Joker’, el villano más temido de la ciudad Gótica, una cinta que volverá a tener a Joaquin Phoenix en el papel de ‘Arthur Fleck’, y que se espera recaude más de mil millones de dólares a nivel mundial, debido a la repercusión que tuvo la primer entrega emitida en 2019.



(Siga leyendo: 'House Of The Dragon' y 'Lord Of The Rings', joyas de la Comic-Con).

Para ese entonces, Phoenix, actor principal de la cinta, logró ganar 4.5 millones de dólares por la grabación de la película y le valió para ganar un Oscar a mejor actor del año. Esto indudablemente aumentó su valor como artista en el medio del séptimo arte.

La segunda parte de la película estaría en rodaje. Foto: Warner Bros. Pictures

Así las cosas, según la revista ‘Variety’, si Warner Bros quiere que el actor siga con el papel le deberá desembolsar como mínimo 20 millones de dólares en ‘Joker: Folie a Deux’, una cifra que puede ser asequible para los organizadores, pues el recaudo de taquilla que lograron hace tres años alcanzó los 1.074 millones de dólares en todo el mundo.



Las especulaciones sobre la trama no dejan de cesar y miles de internautas han realizado un sin fin de teorías intentando descifrar qué se puede esperar en la parte dos, entre ellas, la posible aparición de 'Harley Quinn', pero no interpretada por Margot Robbie, sino por la cantante de pop Lady Gaga.



(Lea: Mayu Yomayusa: ‘¡Me voy para Aposentos Tuta!’).



Recuerde que el éxito de la película se basó en aislarse de los efectos especiales, característicos de las películas de Marvel o DC, y se enfocó más en la trama psicológica que hay detrás del personaje, uno de los primeros villanos en tener su propio largometraje, y que narró la dificultad del protagonista por superar los trastornos mentales.



El guión creado por Todd Phillips y Scott Silver logró que esta producción haya llegado a más de 11 nominaciones en los premios Oscar. Sin embargo, logró ganar solo dos: a mejor actor y a mejor banda sonora

