Golpe para Johnny Depp: perdió el juicio contra The Sun

La estrella de Hollywood Johnny Depp ha perdido su mediático juicio por libelo contra el grupo propietario del tabloide The Sun, que lo tildó de "maltratador", según el veredicto comunicado este lunes por un tribunal británico, y que podría, potencialmente, tumbar su carrera.

Como si fuera una película, esta guerra judicial ha contado con los aderezos propios de un guión: calumnias, escándalos, celebridades y la consecuente expectación del periodismo más amarillista.



El actor estadounidense, de 57 años, presentó una querella contra News Group Newspaper (NGN) -dueño del citado diario- y su director ejecutivo, Dan Wootton, por un artículo difundido en 2018 que consideró difamatorio. En él, el periódico sensacionalista lo tachaba de "maltratador de esposas" con relación con su turbulento matrimonio con la actriz Amber Heard y aportaba detalles poco decorosos sobre el intérprete.

En su veredicto, el juez del Tribunal Superior de Londres Andrew Nicol rechazaba la demanda del protagonista de la saga Piratas del Caribe bajo el argumento de que NGN había demostrado que lo escrito en el artículo de marras era "substancialmente cierto". El tabloide aludía a las "evidencias abrumadoras" sobre supuestas agresiones cometidas por Depp contra su ex, acusaciones que él siempre ha negado de manera rotunda.

El juez falla a favor del tabloide

Si bien el demandante "ha probado los elementos necesarios de su causa en este caso de libelo", los acusados -NGN y Wootton-, explicó el magistrado, han demostrado que lo que publicaron era "substancialmente cierto".



"He llegado a estas conclusiones tras haber examinado en detalle los 14 incidentes en los que se basaron los demandados, así como las consideraciones globales que el querellante presentó", apuntó Nicol.



Tal fue el circo mediático originado alrededor de este litigio -que duró tres semanas el pasado julio-, que la prensa británica lo bautizó como el "mayor proceso judicial por libelo del siglo 21", un proceso que generó al mismo tiempo muchísima expectación en Estados Unidos.

Depp recurrirá un dictamen 'Perverso', que daña su carrera

Jenny Afia, del bufete de abogados Schillings -representantes legales del actor- confirmó hoy en un comunicado que éste pretende recurrir el dictamen al opinar que "esta decisión es tan perversa como desconcertante". Para la letrada, "lo más inquietante es la confianza que el juez deposita en el testimonio de Amber Heard y el correspondiente desprecio a la montaña de 'contra evidencias' por parte de agentes policiales, personal médico, su propio ayudante, otros testigos a los que no se ha consultado y una gama de evidencia documental que socava completamente las acusaciones, punto por punto".



El dictamen tiene potencialmente serias consecuencias para la reputación y la carrera de Depp pues, según comentaron hoy varios expertos en relaciones públicas de este país a medios locales, es tremendamente dañino para su imagen y futuros proyectos. Por su parte, la abogada estadounidense de Heard, Elaine Charlson Bredehoft, afirmó en un comunicado que "esta decisión y dictamen no son una sorpresa".



"Muy pronto presentaremos evidencias incluso más voluminosas en EE.UU.", adelantó la letrada, al agregar que el equipo legal de la actriz está "comprometido a obtener justicia para Amber Heard en las cortes de Estados Unidos y a defender el derecho de Heard a la libertad de discurso".

The Sun agradece a Heard su coraje como víctima

The Sun reaccionó también ante la decisión judicial en otra nota, donde recuerda que ese periódico "ha defendido y hecho campaña por las víctimas de abuso doméstico durante más de 20 años". Esas víctimas, prosigue, "jamás deben ser silenciadas" y agradece al juez "su cuidadosa consideración" así como "el coraje de Amber Heard para testificar ante la corte".



Durante esta batalla legal, tanto el intérprete como Heard, de 34 años, así como amigos y familiares de la ex pareja, se personaron en las audiencias, donde ambas partes revelaron escabrosos detalles de su tempestuosa relación. El actor pasó ante el tribunal de Londres alrededor de un total de 20 horas durante los cinco días en los que tuvo que comparecer y donde se le cuestionó sobre su estilo de vida, su supuesto abuso del alcohol y las drogas y las agresiones contra Heard.



El abogado de Depp, David Sherborne, siempre ha sostenido que lo que era "importante" para su cliente en este caso era "limpiar su nombre de esas espeluznantes acusaciones, que se han ido propagando durante los últimos cuatro años, como resultado de lo cual, se podría decir que lo ha perdido todo". NGN defendió hoy también la veracidad de su artículo y señaló que Depp fue "controlador" y "abusó verbal y físicamente de Heard, en particular cuando estaba bajo la influencia del alcohol y/o las drogas", entre principios de 2013 y mayo de 2016, cuando la pareja se separó.



