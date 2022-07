El Festival de Montreux, en Suiza, cerró su 56.ª edición con un óptimo balance: más de 250.000 espectadores y grandes estrellas: Van Morrison, Diana Ross, Ibrahim Malouf, Juanes, Herbie Hancock, Jamie Callum, Bjork y Jeff Beck, que compartió en el escenario con su amigo el actor Johnny Depp, en un cartel de lujo.

Depp se convirtió en la principal atracción después de su muy publicitada y controvertida demanda por difamación en tribunales, que el actor estadounidense le ganó a la actriz Amber Heard, quien deberá pagarle 15 millones de dólares de indemnización.



(Le recomendamos: Johnny Depp arremete contra Amber Heard en nueva canción)



La semana pasada, Depp lanzó un álbum junto al veterano guitarrista inglés de rock y blues Jeff Beck. El álbum de 13 pistas, bautizado 18, en el que Depp canta y toca la guitarra, presenta principalmente versiones de temas de otros artistas, y hasta ahora, no obstante el éxito en Montreux, ha sido duramente criticado.



El álbum incluye interpretaciones de What’s Going On, de Marvin Gaye, e Isolation, de John Lennon, así como el clásico de la banda estadounidense Velvet Underground Venus In Furs. La inclusión de una canción inspirada en el sadomasoquismo puede parecer extraña para algunos, dado que el juicio ultramediatizado que afrontó estuvo centrado en presuntos abusos domésticos entre Depp y Amber Heard.

El álbum también incluye dos canciones escritas por la estrella de Piratas del Caribe, de 59 años: Esta es una canción para la señorita Hedy Lamarr y Sad Motherfuckin’ Parade.

“Borrada por el mismo mundo que la convirtió en una estrella / Sin belleza, atrapada por su red”, canta Depp sobre Lamarr, la actriz austríaca que se recluyó los últimos años de su vida hasta su muerte en 2000 en Estados Unidos, a los 85 años.

Depp y Beck, exintegrante de los célebres The Yardbirds británicos, de 78 años, se conocieron en 2016. Antes, el actor grabó y realizó giras durante más de una década con los Hollywood Vampires, un supergrupo que comenzó con Alice Cooper y Joe Perry (Aerosmith). Beck se encuentra actualmente de gira por Europa, con Depp como invitado.



Con AFP y Efe

