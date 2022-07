Después del escándalo mediático que fue el juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard, parece ser que la carrera del actor está asentándose cada vez más.

Días atrás se habló de posibles negociaciones entre el protagonista de 'Piratas del Caribe' y Disney para volver a la franquicia; ahora, parece ser que estelarizará una película de Netflix.

(Puede interesarle: ¿Está cerrando ciclos? Johnny Depp estrena un nuevo 'look').

La agencia de medios 'Bloomberg' reportó que Netflix estaría dispuesta a cofinanciar y transmitir el próximo proyecto cinematográfico de Johnny Depp: 'La Favourite'. Recordemos que este sería el primer rol cinematográfico del actor después de ser acusado por Heard de violencia doméstica.

Facebook Twitter Linkedin

Johnny Depp interpretaría al rey Luis XV. Foto: iStock

Este filme francés de época sería protagonizado por Depp, en el papel del rey Luis XV, y dirigido por Maiwenn Le Besco. También sería filmado durante estos meses en locaciones del país galo como el castillo de Versalles, según informó el periódico local 'Le Figaro'.

La directora, quien también dará vida a Madame du Barry, la famosa amante de Luis XV, ha estado a cargo de producciones aclamadas por la crítica como 'Polisse' y 'Mon Roi'.

(Le recomendamos leer: Amber Heard escribiría un libro sobre su matrimonio con Johnny Depp).

La idea es que se estrene en cines durante el 2023 y que llegue a la plataforma de streaming en Francia 15 meses después. Eso sí, no está claro si la película estará disponible en Netflix en todo el mundo.

Para propiciar el crecimiento de la industria cinematográfica francesa, los colectivos gremiales han estrechado lazos con Netflix y otras plataformas de streaming. De acuerdo con un anuncio de Netflix, invertirá un total de 40 millones de euros en películas francesas en 2022, entre las cuales estarán 'Asterix & Obelix: l'Empire du Milieu' -dirigida por Guillaume Canet- y 'Chien et chat' -dirigida por la actriz y directora Reem Kherici-.

Facebook Twitter Linkedin

Amber Heard y Johnny Depp, en juicio por difamación. Foto: Brendan Smialowski. AFP

(Lea también: Polémica en parque de Disney por mostrar a Johnny Depp como ‘Jack Sparrow’).

Según informó la agencia de medios mencionada, dos personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas porque los términos no han sido anunciados públicamente, fueron quienes brindaron esta información.



Por su parte, los representantes de Netflix y de la productora francesa detrás del proyecto, Why Not Productions, no confirmaron ni negaron el acuerdo.

Más noticias de Tendencias

Mundial de Catar 2022: no habría venta de cerveza en los estadios

Meta presenta inteligencia artificial capaz de traducir 200 idiomas

Video: mujer grabó cuando le cayó un rayo a una camioneta en movimiento

Fundador de iglesia satánica dice que encontró a Jesús a través de una mujer

La foto del presunto asesino de Shinzo Abe antes de disparar

Tendencias EL TIEMPO