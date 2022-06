Wynona Ryder y Johnny Depp fueron pareja a principios de la década de los 90. Su relación fue muy comentada en su momento por ser los actores revelación por robarse la mayoría de los elogios dentro de la academia a pesar de su corta edad, pues ambos empezaban a tocar la cima del séptimo arte con películas, como ‘Beetlejuice, el súper fantasma’ y la serie ‘21 jump street’.



Para 1990, ambos protagonizaron ‘Eduardo manos de tijeras’, una cinta que sigue siendo muy vista en la actualidad, y que también marcó un punto de inflexión en la relación entre los artistas, pues al terminar sus grabaciones se comprometieron, aunque hay que aclarar que jamás se casaron.

Winona Ryder fue arrestada en 2001 por robar 5.500 dólares en ropa y accesorios. Foto: Lee Celano / AFP

Ahora bien, su amorío fue bastante mediático y muy conocido entre la audiencia. Es más, el intérprete del capitán ‘Jack Sparrow’ se tatuó ‘Winona forever’, pero al acabar su amorío cuatro año después se lo cambió por ‘Wino forever’.



Por otro lado, se conoce por medios de la época que la razón de su ruptura fue la presión que ejercía la opinión pública sobre ellos al tener una fuerte repercusión en la audiencia hollywoodense.



"Es muy difícil tener una vida personal en este pueblo. El error en mi relación con Winona fue ser tan abiertos como lo fuimos", confesó Depp en entrevista con ‘Los Ángeles Times'.



"Pero pensé que, si fuéramos honestos, destruiría ese monstruo de la curiosidad. En cambio, lo alimenté, le dí a la gente licencia para sentirse parte de él", agregó.

Winona volvió a hablar de su relación con Depp

Winona ya había comentado en entrevistas anteriores que su ruptura con Depp le causó grandes problemas emocionales, pues al ser tan joven experimentó muchas cosas nuevas con el actor, quien tenía para ese entonces 26 años y ella 17.

En una entrevista reciente para ‘Harper's Bazaar’ logró expresar sus sentimientos hacía el actor y la profunda depresión en la que cayó, luego de terminar su relación, y por ende, su compromiso matrimonial.



“Fue muy diferente a lo que se dice. Él nunca, nunca, fue así conmigo. Nunca abusó de mí (...) él fue un hombre bueno, amoroso y protector con las personas que ama”, mencionó la actriz que hoy hace parte del elenco de la exitosa serie de Netflix ‘Stranger Things’.

johnny depp and winona ryder pic.twitter.com/OwSpmf7TMG — za! (@UsuallyJD) June 28, 2022

Recuerde que estos comentarios se hacen en el marco de lo que fue el juicio por difamación en contra de Amber Heard, expareja de Johnny Depp, y quien fue acusada culpable por dañar la imagen del artista de 'Piratas del Caribe'.



"Yo no estaba allí. No sé qué pasó. No voy a llamar mentiroso a nadie", menciona refiriéndose al juicio entre las celebridades. “Sólo digo que es difícil y molesto para mí entenderlo. Mira, fue hace mucho tiempo, pero estuvimos juntos durante cuatro años y fue una gran relación para mí. Imagínate si alguien con quien saliste es acusado de eso. Es impactante. Nunca antes lo vi ser violento con una persona", agregó.

‘Esto es lo que me estoy haciendo por dentro’

Respecto a su etapa depresiva por la ruptura amorosa, la artista logró comentar que en medio de la grabación de la película ‘Girl Interrupted’ logró darse cuenta de lo absorbida que estaba por la tristeza.

“Recuerdo que interpretaba a un personaje que termina torturado en una prisión chilena (...) Veía sus moretones y cortes falsos en mi rostro y recuerdo que me miré y dije: Esto es lo que me estoy haciendo por dentro”, expresó.



Contó que acudió a terapia psicológica y empezó su proceso de sanación mental para lograr superar el abismo emocional. Así mismo, en otra entrevista para el portal ‘Cinema.com’ cnarró otro detalle de su proceso.



“Estaba muy deprimida después de romper mi compromiso con Johnny. Estaba vergonzosamente dramática en ese momento, pero hay que recordar que solo tenía 19 años”, afrimó.



"Las rupturas son difíciles para cualquiera, pero es particularmente difícil cuando se documenta y ves la foto de la persona en todas partes. La mayoría de las personas no tienen ese problema adicional cuando rompen con alguien", concluyó.

New / Old pic of Johnny and Winona Ryder!

Credit to the owner.#JohnnyDepp pic.twitter.com/pwjrO5DVLv — Johnny Depp Love (@JohnnyDeppLoveo) June 20, 2022

