‘Quisiera un control remoto para que mis hijos ordenen el cuarto’

Si hay un referente en Citynoticias de las 8 p. m., el informativo de Citytv, canal de EL TIEMPO Casa Editorial, es el cucuteño Johnatan Nieto.

Comunicador de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, empezó su carrera en el Canal TRO, como periodista de orden público.



Hijo único y padre de dos hijos, contesta nuestro cuestionario televisivo, después de que Citynoticias fuera considerado, por novena vez consecutiva, como el mejor noticiero regional o local según el premio India Catalina, galardón que se entregó el 26 de marzo pasado.



¿De qué marca era el televisor que tenían en su casa cuando era niño?



Zenith.



¿Cuál fue su primer amor platónico en la TV?



Violeta, la novia de Pablo, en De pies a cabeza, papel representado por Carolina Acevedo.



¿Conoció a Pacheco?



Eso es correcto.



¿De qué tamaño es su televisor?



42 pulgadas.



¿Sus abuelas tenían adornos encima del televisor?



No, pero lo cubrían con un mantel para evitar que se dañara.



(Lea también: 'Queremos mostrar otra imagen de la vida de una mujer’)



¿Se imagina el mundo sin control remoto?



Jajaja, yo quisiera uno para que mis hijos ordenaran el cuarto.



¿Conoció el mundo con un solo canal?



Lo conocí con Canal 1, Canal A y todos los canales venezolanos, Radio Caracas y Venevisión.



¿Sabe qué era el Canal A?



Salía un león.



¿Quién es su presentador favorito y por qué?



Pacheco, por su carisma. Hombre polifacético.



¿Oyó la frase ‘lástima que la televisión no sea en colores’?



Nooooo, soy de la TV a color.



¿Sabe quién inventó el televisor?



Baird. Confieso que se me había olvidado y lo consulté...



¿Cuál era el programa que más disfrutaba cuando era niño?



Mazinger Z.



¿Qué es lo que más ve en televisión?



Noticias.



(Le puede interesar: Telenovelas colombianas que se pueden ver en Netflix)



¿Cuál es su comercial favorito de todos los tiempos?



El intro de la NBA ( I love this game - NBA - U Can’t Touch This)... Me ericé.



¿Con quién ve televisión?



Con mi esposa.



¿Cuál fue la última telenovela que vio de principio a fin?



Yo soy Bety la fea.



¿Qué serie está viendo en este momento?



Iron Fist de Marvel



¿Cuántos televisores tiene en su casa?



Dos.



¿Cuál es su plataforma de ‘streaming’ favorita?



Netflix.



¿Alguna vez ha atacado la pantalla de un televisor por un partido de fútbol?



Sí, pero de felicidad, en el empate de Colombia contra Alemania en Italia 90, morí. Es un recuerdo de niño.



¿Cuál es la mejor serie que ha visto?



Alfred Hitchcock presenta.



¿Cuántas horas diarias pasa frente al televisor?



Dos horas al día.



¿Recuerda en qué televisor vio la última hazaña deportiva que lo conmovió y cuál fue esa hazaña?



El título de Egan Bernal en el Tour de Francia. Lo vi en mi casa. Egan es el deportista más importante de nuestro país.



¿Ve televisión en su celular?



Sí, mucho.



(Lea además: ‘Citynoticias’, premio India Catalina a Mejor noticiero regional)



¿Cuál fue la última película que vio en TV?



El Padrino.



¿Alguna vez vio un reinado?



Sííí y llevaba las cuentas de los puntajes con mis abuelos. Era el plan familiar de mi infancia.



¿Cuál es la noticia en televisión que más lo ha impactado?



Me tocó anunciarla, tristemente: la muerte de Yuliana Samboní.



¿Sabe qué era ‘Yo sé quién sabe lo que usted no sabe’?



Mmmm, no mucho.



¿Cuál es su actor o actriz favorita y por qué?



De la TV nacional, Frank Ramírez, ¡ufff!, un carácter impresionante. Pero el más grande de todos es Marlon Brando.



CULTURA

EL TIEMPO

Otros temas que pueden interesarle: