En San Diego, Estados Unidos, se desarrolla desde el jueves la versión de este año de Comic-Con, uno de los eventos más importantes de la industria del entretenimiento que esta semana vuelve al formato presencial tras un parón de dos años.



Allí, miembros de los equipos de las producciones más esperadas -actores, directores, escritores, productores, creativos, entre otros- presentan novedades de sus proyectos. Uno de los avances revelados fue el de John Wick 4.

La primera película de John Wick se estrenó en 2014. Otras dos entregas llegaron a la pantalla grande en 2017 y 2019. Y el próximo año, en 2023, será la cuarta vez que el famoso actor Keanu Reeves interprete al personaje salido de los cómics.



Una de las novedades de la historia de John Wick 4 es que no solo sucederá en Estados Unidos, como pasa con las anteriores entregas, sino que es internacional. Según revelaron, la lista incluye cinco países: Japón, Jordania, Alemania, Francia y Estados Unidos.



“Amo a John Wick y para mí hasta el hecho de ponerme su traje es un gran placer. Me encanta su voluntad y su dolor. Creo que es un personaje muy rico, profundo y conmovedor por todo el amor que siente por su esposa y por su relación con ella. Su voluntad para sobrevivir es grandiosa”, dijo el actor a propósito del entreno de la tercera entrega, que salió en 2017.

Durante la presentación del tráiler, Reeves sorprendió a los asistentes al aparecer en tarima. Allí saludó a los fanáticos y respondió un par de preguntas. El actor también asistió a Comic-Con para promocionar BRZRKR, el cómic creado por el actor. Recientemente se conoció que ese cómic tendrá versión para Netflix y que él mismo la protagonizará.



