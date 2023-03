Keanu Reeves mide un metro con 84 centímetros, pero la mayoría de sus adversarios en la nueva película John Wick 4 lo superan en altura, en kilos, en masa muscular. Casi desde el principio del filme el asesino a sueldo más brutal del cine contemporáneo se golpea, se choca con el pavimento, siente el silbido de las balas y el crujir de sus huesos mientras una manada de sicarios tratan de apuñalarlo o de afinar su puntería y acabar con un ser indestructible que, eso sí, nunca daña su traje (que como los de todos los implicados en la cinta, es blindado) o se despeina, aunque todo el tiempo tiene que tragar algunas gotas de sangre en su endiablada faena de asesinatos para sobrevivir.

Quien ya haya visto las otras tres películas de John Wick y esté pensado: "esto puede ser lo que siempre me ofrece o va a ser más de los mismo", en realidad no sabe lo que le espera si se arriesga a ver la cuarta parte.



No es lo mismo, es más radical, brutal y asombroso. La nueva película ha llevado a la estética de la violencia a un paroxismo visual dentro del cine de Hollywood, que podría convertirse en pieza de estudio para los realizadores del género (...). Los productores de James Bond deberían de tomar nota de la danza de balas y las coreografías imposibles, los planos secuencia en los que Wick aniquila a pandillas de asesinos (que por momentos parecen ejércitos), y en donde a pesar de la velocidad y caos que desprende cada masacre (porque no es otra cosa), el contexto sorprende con una belleza sobrecogedora.



Conmueven sus locaciones perfectamente iluminadas como las calles de París, que se convierten en el escenario de una danza mortal donde encajan autos, asesinos en un duelo demencial.

Las locaciones son más espectaculares en esta entrega. Hay perros, ternura y mucha acción. Foto: Lionsgate

Hablar de la trama no reviste mucha profundidad, Joh Wick ha roto todas las reglas del complejísimo y fantasioso entramado delincuencial en el que creció y ahora está tratando de redimirse. Como siempre su presencia va a traer muerte y en su viaje por alcanzar un poco de paz tendrá que enfrentar a una organización denominada The High Table, algo así como la Otán de los bajos mundos, Los Illuminati del crimen o el Fondo Monetario de la maldad. Sin amigos y con un precio por su cabeza inimaginable, solo le queda llevar su nivel de exterminio a niveles incomprensibles, pero que en el contexto del filme funcionan como un reloj suizo.



John Wick 4 no para, es un ejercicio de aguante y disfrute en igualdad de condiciones. Keanu Reeves se sabe de memoria su personaje y navega entre ríos de sangre y plomo con una libertad que va a dejar a la audiencia pasmada. Si cuando se convirtió en Neo en la saga de The Matrix, logró concebir un nuevo tipo de héroe en la ciencia ficción, en esta aventura por la supervivencia ya se puede coronar como el rey absoluto de ese entretenimiento violento y sin concesiones.

Los combates cuerpo a cuerpo son asombrosos. Foto: Lionsgate

Pronto muchos comenzarán a copiar las mil maneras de matar en la última cinta de la saga o comprarán vestidos oscuros y corbata para emularlos en los Comic-Cons y otras convenciones, pero más allá de eso, lo más valioso de Keanu Reeves, los actores y el equipo que le dio vida a esta salvajada cinematográfica, es que ha revelado un control total en lo cinematográfico, sin perder de vista el tono jocoso y una cierta ética que hace que quienes han visto ya el filme, aplaudan al ser testigos de una que otra muerte, más que merecida por atreverse a luchar contra el indestructible Wick. Un ejemplo de conexión emocional que brilla sin remordimientos.

Aunque hay momentos en el que el ojo del espectador queda exhausto ante el desenfreno y la violencia; los músculos se contraen al ver el recorrido, casi como un videojuego del protagonista por alcanzar la redención, John Wick ofrece también un par de pinceladas de drama, caricatura bien trazada-Por ejemplo- del antagonista de turno, esta vez en manos del genial Bill Skarsgård, en el papel del Marqués de Graumont, némesis de Wick y un villano con una sobredosis de petulancia que haría palidecer a cualquier malvado de James Bond. Su contraste es magnífico y su maldad es equiparable a la fuerza y destreza de su enemigo. Sumada, a la gran actuación de Donnie Yen (la estrella china de cintas de acción como 'Ip Man' y 'Rogue One: una historia de Star Wars',entre otras) que consigue un inolvidable guerrero que le hará la vida imposible a Wick).

La película tiene finos trazos del cine de western, de las sagas de mafia de antaño y abraza lo mejor del cine de artes marciales. El sinsentido y el absurdo tienen su razón de ser en una narrativa cruda, compacta y lúgubre en su esencia, a pesar de destellos de luz y neón.

Bill Skarsgård (izquierda) en el papel del Marqués de Graumont. Foto: Lionsgate

Los momentos más inverosímiles sirven para hacer catarsis ante una avalancha que no para; la risa se puede meter en algunos momentos del metraje, pero no son muchos, de hecho, no hay tantos chistes, pero si algo de ternura en este espectáculo de casi tres horas y del que no se puede escapar cuando la pantalla funde a negro, pues hay escena poscréditos, para cerrar con broche de oro una experiencia que va hacer historia y que sería un pecado no verla en cine.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1