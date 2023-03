Keanu Reeves es la estrella más grande del cine de acción. Cuando estrenó en 2014 John Wick tenía la sombra del éxito gracias a la saga de The Matrix, pero pasaba por un tipo de paréntesis en su carrera antes de convertirse en el sicario con más estilo de la pantalla grande. Un asesino a sueldo retirado, viudo y que pierde a su perro en un atentado a manos de un mafioso ruso, se convirtió en una máquina de aniquilación y venganza indestructible. La primera cinta de John Wick recaudó 84 millones de dólares en todo el mundo y reinventó la imagen de un héroe cargado de claroscuros.

Cuando todos aplaudieron el impresionante despliegue de acción que destiló Reeves, la luz de más películas se encendió con furia. John Wick 2 se estrenó tres años después y la taquilla volvió a abrazar al personaje: 171 millones de dólares en todo el mundo demostraron que había una estrella de acción reposando en el trono que en otras décadas le dio un espacio a Charles Bronson, Sylvester Stallone y hasta a Chuck Norris.



En este filme el protagonista es arrastrado a enfrentar demonios del pasado (otros asesinos), deja su peligrosa Nueva York, rozando el ritmo del cómic o la ultraviolencia cercana al estilo de un videojuego.



Fuera de la pantalla Keanu Reeves siguió alimentando su fama de buena onda y artista alejado de los estereotipos de Hollywood. El amor y pleitesía a su vida de antiestrella, no hizo otra cosa que alimentar su éxito, claro, dejando a un lado que el tropezón que tuvo con el fracaso de Matrix Resurrections (2021), no significaba nada, tras la impresionante respuesta que dejó la tercera parte de su franquicia favorita: John Wick: Parabellum, que sobrepasó las expectativas con 327 millones de dólares en taquilla.



En la tercera entrega básicamente se repetía la fórmula: Wick es una presa dura de cazar y el ritmo y la muerte de quienes asumían la caza fue cada vez más excesiva, delicada y brutal. El traje oscuro y a la medida escondía muy bien las heridas, hematomas y cicatrices de las carnicerías que había experimentado este protagonista que parecía no tener respiro ni redención completa.

Entendida como una sublimación del exceso–sin dejar cierto aire caricaturesco y divertido–la saga se convirtió en una necesidad, una adicción que ahora tiene un nuevo nombre: John Wick 4, que llegará a las salas de cine del país el 22 de marzo.

“Mejorada”, “intensa” e “insuperable”, han sido las palabras que definen este nuevo viaje (dicen que es el último, pero la danza de los millones será quien diga la última palabra) de quienes han podido ver a un Wick superhumano, quien ahora tiene una hoja de ruta para destruir a una organización criminal conocida como The High Table, pero que tendrá que enfrentar a un enemigo tan poderoso como él conocido como el Marqués de Gramont (Bill Skarsgard).



Ahora, además de una cantidad de enemigos aniquilados, el protagonista acumula millas en un viaje por el mundo. en el que también lidiará con traiciones y más heridas y balas rozando su cuerpo.

El director Chad Stahelski (artífice de las anteriores películas) se mueve como pez en el agua en esta exigente experiencia visual y sigue siendo un artesano eficaz en llevar la fantasía ultraviolenta a las tierras del entretenimiento en la que Keanu Reeves parece ir de un nivel fuerte a otro más difícil, como un videojuego, en cada uno de los combates que encara en la nueva narrativa.

“Es casi como un ballet”, confesaba el actor en uno de los viaje de promoción a Francia, ya que París es parte de la alucinante aventura del personaje. “Utilizamos tecnología digital, pero nos gusta más el movimiento visceral de los cuerpos, la violencia, en carne y hueso”dijo Reeves. de 58 años y que sigue asumiendo la mayoría de las escenas complicadas en esta apuesta. Todavía tiene la energía para sufrir, patear y matar frente a las cámaras y hasta entrenar durante nueve meses para desarrollar sus habilidades de conducción, lo que impresionó a todos durante el rodaje. “No hay actor en Hollywood que pueda conducir mejor que Keanu”, agregó Stahelski, recordando una escena que tiene a múltiples autos moviéndose a máxima velocidad y que da paso a un combate cuerpo a cuerpo con armas, en la calle y un tiroteo en medio de la rotonda alrededor del Arco del Triunfo.

John Wick busca redimirse en su nueva cinta. Foto: Lionsgate

“Lo que hacemos no es fácil...Necesito entrenar durante meses antes de lograrlo. Necesito un montón de especialistas, y un director que tenga la visión necesaria para crear las imágenes, el diseño, la música, la ropa...”, insistió la estrella. También hay una secuencia de lucha en un apartamento con una gran parte de la acción tomada desde arriba y momentos muy impactantes en los que Wick parece emerger de las profundidades de la ciudad luz, cerca de la estación del metro de Porte des Lilas y hasta en un antiguo refugio antibombas bajo el suelo de una de las zonas más modernas de París.



“Chad Stahelski de alguna manera logró tomar un poco del cine de Akira Kurosawa, un poco del western de Sergio Leone, mezclarlo y ponerlo en París”, agregó emocionado el actor Laurence Fishburne, quien regresa a su papel de Bowery King, uno de los pocos aliados que le queda a John Wick en su endiablado trayecto por mantenerse con vida.

“Esta cinta se inspira básicamente en las películas clásicas de acción de Hong Kong, con toques de Hollywood y del cine negro europeo”, opinó Reeves. Pero reconoce que la tensión interna del personaje, más allá de sus alocadas piruetas, es lo que mantiene a la audiencia enganchada.



“El hombre John Wick y el asesino John Wick... Casi parecen rivales, pero en realidad están conectados (...). Creo que son fascinantes”, finalizó.



