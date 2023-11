Matt LeBlanc rinde tributo a Matthew Perry con un emotivo mensaje en las redes sociales

El actor Matt LeBlanc rindió tributo en redes sociales a su compañero y amigo Matthew Perry, tras su muerte repentina a los 54 años.



"Me despido con el corazón encogido. Los momentos que pasamos juntos están, sinceramente, entre los mejores de mi vida. Fue un honor compartir el escenario contigo y llamarte mi amigo", escribió LeBlanc en su cuenta de Instagram, donde también compartió una serie de fotografías a su lado.

Se trata de la primera publicación individual de parte de un integrante del elenco de la serie 'Friends' (1994-2004), a la que ambos pertenecieron, después de que Perry fuese encontrado muerto en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles la tarde del 29 de octubre.



LeBlanc y Perry interpretaron a los amigos y compañeros de piso Joey Tribbiani y Chandler Bing en la popular serie 'noventera'.



"Siempre sonreiré cuando piense en ti y nunca te olvidaré. Nunca. Extiende tus alas y vuela hermano que por fin eres libre. Supongo que te quedas con los 20 'pavos' que me debes", ahondó LeBlanc con un poco de humor y "mucho amor".



El actor ya había expresado anteriormente el dolor de su pérdida en un comunicado conjunto firmado por todo el elenco de 'Friends', conformado por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow y David Schwimmer además del propio LeBlanc.

"Somos más que solo compañeros de elenco, somos familia", escribieron entonces los amigos.



La causa de muerte de Perry aún se desconoce.



Perry comenzó su camino en la actuación a los 15 años y consiguió su primer papel destacado en la serie 'Boys Will Be Boys' (1987).



A lo largo de una década, el actor dio vida a Chandler Bing, un ejecutivo especializado en el análisis estadístico y configuración de datos al que le costaba encontrar una novia, sobre todo, en comparación con su compañero de piso, Joey Tribbiani.



En 2022, Perry reveló en su libro 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing' que mientras formaba parte de 'Friends' se enfrentó a su adicción a diversas drogas y al alcohol.

EFE

