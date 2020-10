Joe Biden organizan un concurso de cortos cinematográficos

M. Night Shyamalan, director de películas como "The Sixth Sense" y "Glass", se sumará a la campaña de Joe Biden para supervisar un concurso de cortos sobre la importancia de votar en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos.



El especialista en suspense valorará junto al candidato demócrata vídeos de 90 segundos que envíen los participantes respondiendo, de manera libre, a las preguntas "¿Por qué votarás? ¿Cómo votarás? ¿A quién quieres animar a votar? ¿Cuál es tu historial de votación?".

"Este es un momento histórico y todos tienen un papel crucial que desempeñar", dijo el cineasta en un comunicado. Shyamalan elegirá las tres mejores piezas y las incluirá en los próximos anuncios de campaña.



La competición tratará de reforzar la parta audiovisual de la campaña del demócrata, después del tenso y caótico debate del martes entre Biden y el actual mandatario, Donald Trump, en unas elecciones muy centradas en las plataformas digitales y las redes sociales.



"Necesitamos más historias (honestas) sobre por qué las personas votarán o por qué pueden ser reacias a votar. Me gustaría ser un catalizador para que se cuenten y, con suerte, inspirar un cambio como resultado", aseguró el cineasta.



Shyamalan logró seis nominaciones al Óscar tras dirigir con 29 años "The Sixth Sense" (1999), una película que se convirtió en un fenómeno global por su manejo del suspense sobrenatural a través del protagonista que interactuaba con la vida y la muerte.



Su próximo proyecto se lanzará en 2021 y contará con el mexicano Gael García Bernal. No es la primera colaboración de la candidatura de Biden y Kamala Harris con Hollywood, pues en la pasada convención demócrata participaron celebridades como Eva Longoria, Julia Louis-Dreyfus, Kerry Washington, Billie Eilish, Prince Royce y Jennifer Hudson.



Biden y Trump se enfrentarán el próximo 3 de noviembre en los comicios.

