En 1989, cuando Joe Arroyo fue invitado a participar en el Festival de Orquestas de la Feria de Cali, su música alcanzaba uno de sus puntos más altos. Los álbumes Musa original, Echao pa’lante y Fuego en mi mente, editados por Discos Fuentes entre el 86 y el 89, estallaban en la radio y en tarimas de todo el país con éxitos como “Mary”, “Yamulemau”, “A mi Dios todo le debo” y “La noche”.



(Le sugerimos: Llega a los cines la delirante ‘Rebelión’ emocional de Joe Arroyo)

Según recuerda don Pablo Solano –melómano y coleccionista del Callejón de Olimpa, templo sonoro ubicado en el barrio La Barranquilla de Cali–, a pesar de que el Joe era un fenómeno mundial para esos años, su música seguía habitando en la tercera línea entre las preferencias de la capital salsera del Pacífico: los melómanos vallunos tenían en primer lugar a monstruos internacionales, como Oscar D’León, Los Lebron y Celia Cruz, y después a sus ídolos locales, el Grupo Niche. A ellos les seguían el Joe y todos los demás. Pero en una presentación de aquella Feria de Cali del 89, el Centurión de la Noche tuvo su revancha en suelo caleño.



Han pasado más de tres décadas desde aquellos años dorados de la inmensa carrera musical de Álvaro José Arroyo. Ahora, en una noche lluviosa de 2022, el Joe regresa a uno de esos barrios del oriente vallecaucano, cuyo latido musical es la clave y el bongó. Ausente, su cuerpo ya no preside la tarima de un escenario repleto de público expectante. Esta noche, el actor cartagenero Jhon Narváez le presta su cuerpo y el cantante caleño Carlos Guerrero, del Grupo Niche, hace eco de su voz. Soplan vientos desde África, mientras el barrio Alfonso López se prepara para la segunda proyección en Cali de la película Rebelión.

Facebook Twitter Linkedin

Proyección de Rebelión en el Polideportivo Libardo Madrid del barrio Alfonso López de Cali. Foto: Joshua Rodríguez / Cortesía de la Secretaría de Cultura de Cali

Para José Luis Rugeles, director de la película, la experiencia de la proyección en el barrio, aunque resultó técnicamente frustrante, fue inspiradora: “Se la bailaron y sentí que se metieron en el alma de él. También me sorprendieron las lecturas del público, algunas que yo ni siquiera había contemplado”. Para Jhon Narváez, su protagonista, esta proyección en los extramuros caleños es casi un espejo de la experiencia que vivió por años en su ciudad natal mientras trabajaba como gestor de Cine en los Barrios en el Festival de Cine de Cartagena. Criado en el barrio Los Calamares, Jhonky no conserva en su memoria recuerdos anteriores a la música del Joe. Negro y Caribe, es apenas la segunda vez que pisa suelo caleño en toda su vida; su relación incipiente con el Pacífico es la confirmación de que ese país llamado Afrocolombia está fragmentado junto a dos oceános y que muchos habitantes de esas dos costas ignoran cuánto se parece la una a la otra.



La gente del Alfonso López y de otros barrios de la Comuna 7 ha venido a ver al Joe, a escuchar sus canciones o, simplemente, a matar la curiosidad que despierta esa enorme pantalla dispuesta por la Secretaría de Cultura y el Festival de Cine de Cali. Los asistentes saben perfectamente quién es el Joe, aunque no para todas y todos significa lo mismo. Doris Lara, presidenta de la Junta Administradora Local de la Comuna 7, afirma: “Como líder del barrio, agradezco que nos escogieran para hacer esta proyección. En esta comuna vive mucha gente del Caribe. Yo no soy de la costa Atlántica, soy del Pacifico, pero tenemos nuestra unión. Yo siempre he escuchado las canciones del Joe y las he bailado desde muy pequeña porque a toda mi familia le gustaba. Mi preferida es ‘Tania’ ”.

Facebook Twitter Linkedin

Aunque las luces nunca se pudieron apagar en el polideportivo, la gente disfrutó de la película. Foto: Joshua Rodríguez / Cortesía de la Secretaría de Cultura de Cali

La comuna 7 está ubicada al oriente de Cali, un lado de la ciudad que cobró especial visibilidad durante el estallido social de 2021. El Oriente es negro, musical y convulso. Al igual que Cartagena, Cali es una ciudad partida en dos. Sin embargo, la frontera que traza la autopista Sur separando el Oriente del resto de la ciudad mestiza es mucho más abstracta que la barrera de piedra delineada por las murallas de Cartagena para separar la fantasía histórica que viven los turistas y la realidad que los cartageneros enfrentan a diario. En los extramuros de allá, la champeta; en los de acá, la marimba. En las esquinas de ambas costas, la salsa.



Esta noche, mientras corren los créditos iniciales de la película, la potente entrada de la voz de Carlos Guerrero interpretando el grito del negro, “Rebelión”, es recibida entre aplausos y baile por el público del Alfonso López. Algo muy distinto se vivió a finales de los ochenta. Según un rumor muy difundido y registrado en varias entrevistas por Mauricio Silva, biógrafo del Joe, en más de una ocasión la respuesta de la audiencia caleña ante la voz real del Joe, telúrica y melodiosa, fue una rechifla sonora, a manera de reclamo urgente para que el cantante cartagenero bajara del escenario y el Grupo Niche se tomara la tarima.



(Además: 'El vale' detrás de 'Rebelión', la nueva película sobre el Joe Arroyo)



La primera revancha del Joe llegaría en aquella Feria de Cali de 1989. En una entrevista para Salserísimo, el director artístico de esa edición del Festival de Orquestas de la Feria, Umberto Valverde, recuerda que “Joe Arroyo tenía como tema recién lanzado ‘La Noche’ y estaba súper pegado. Cuando llegó a la tarima, le expliqué que como era concurso, participaba con tres temas por una duración de 15 a 18 minutos. Me escuchó sin hablar. Antes de llegar al tercer tema, el Joe montó un cuarto y me miró casi como un reto, por si yo me decidía a cortarlo. Por supuesto, eso no lo iba a hacer.

El público deliraba con ‘La Noche’ y después con ‘Rebelión’. Joe sudaba como un caballo, y Barraza, su empresario, le pasaba toallas blancas a cada momento. Al otro día, le entregamos el premio a mejor disco de la Feria”.

La segunda revancha es esta noche de aguacero y trombón. Llueve sobre el oriente de Cali y el Harmattan parece atravesar dos océanos y dos continentes para traer este grito de rebelión desde África. Los niños corretean balones hasta ser hipnotizados por los golpes del tambor, las más veteranas mueven los hombros ante cada escena musical y a ratos buscan incorporarse en sus sillas Rimax para sortear la incomodidad que les generan las conmovedoras escenas de bazuco y hotel. Un Joe atormentado pero luminoso, libertario pero esclavizado por el humo, Caribe y africano, revive en la pantalla bajo la piel de John Narváez. Sobre sus hombros se sostiene la película, el alma rota que grita, la desesperación que canta.



El Polideportivo Libardo Madrid del barrio Alfonso López tiene las luces blancas de la cancha de baloncesto plenamente encendidas. La organización del Festival de Cine de Cali no ha logrado apagarlas y el director Chepe Rugeles sufre cada fotograma palidecido por la sobreexposición. Para Andrés Felipe Herrera, joven de 29 años que está en medio del público, ese detalle técnico es indiferente. Andrés es invidente y ha venido con su madre a vivir la experiencia de la película: “Mi mamá me ayudó mucho a seguir la narración. Pero yo escuchaba las canciones e imaginaba las luces y los colores. Al principio era como oscuro; no oscuro de que no se viera nada, sino un espacio cerrado, tranquilo, como si estuviera de noche. Sí, percibí eso, que la mayoría de las escenas eran en la noche. Capaz que no era así, pero me dio esa sensación”.



Andrés repasa concentrado cada escena, pero su emoción se desborda cuando se detiene en la actuación del protagonista: “Quiero darle un saludo a Jhon Narváez, un saludo y un abrazo grande, decirle que lo admiro bastante, muchísimo, que me gustó mucho lo que hizo. La experiencia que él vivió al representar a una persona tan importante, representar la vida de él y la manera en la que no solamente logró sacar adelante ese arte, la música, sino también la vida, y sobreponerse a las situaciones difíciles que atravesó. A pesar de todo eso nos dio una lección de perseverancia, de seguir luchando para sacar adelante un sueño. Por eso mi canción favorita es ‘Echao pa’lante’”.

Facebook Twitter Linkedin

Fotograma de 'Rebelión', de José Luis Rugeles. Foto: Rhayuela Films

Al escuchar estas palabras grabadas en mi celular, Jhonky viaja desde el barrio Alfonso López de Cali hasta Los Calamares de Cartagena. Sensible y hermoso, no oculta los vellos erizados sobre su brazo oscuro ni las lágrimas que enrojecen sus ojos mientras escucha la voz de Andrés Felipe. Las palabras de este joven son para él el aplauso de Cali que el Joe recibió muchas menos veces de las que merecía. Ahora, vestido de arreboles, John Narváez hereda en otro cuerpo ese homenaje a la persistencia. Siempre es hoy. Es entonces cuando el negro se venga.



Ángel Unfried

Periodista cultural

PARA EL TIEMPO​

Otras noticias