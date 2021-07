Jodie Foster adora el cine feminista de Pedro Almodóvar

Jodie Foster dijo en el Festival de Cannes que vio su primer "cine feminista" con las películas de Pedro Almodóvar, de quien elogió su "amor" por las mujeres.

Ella, que ya recibió la Palma de Oro de Honor de las manos del propio cineasta manchego, consideró que el autor de Dolor y gloria ha sido una figura destacada e influencia en su carrera como realizadora. "Almodóvar es tan importante en mi carrera porque representa el primer cine feminista que vi", insistió en una charla organizada por el Festival de Cannes.



Lo invitamos a leer: Jodie Foster: La dama de Hollywood habló con BOCAS



"Fue la primera vez que veía películas que hablaban de mujeres realmente de verdad, desde el interior de la experiencia femenina", añadió. Para la actriz estadounidense, Almodóvar tiene un "gran don": "ese amor por las mujeres". Eso le hace ser una excepción entre los directores que no pueden ponerse en la piel de las mujeres y preguntarse "en qué consiste la experiencia complicada y compleja de ser una mujer", recalcó.



Le puede interesar: 'Sorry We Missed You', una película contra la explotación laboral

La filmografía del director español, un asiduo de La Croisette que ha competido en seis ocasiones por la Palma de Oro pero nunca la ha ganado, está totalmente relacionada con el universo femenino. Desde Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988) hasta Julieta (2016), pasando por Volver (2006) y Todo sobre mi madre (1999). Tras el paréntesis de Dolor y gloria (2019), su película más autobiográfica, el realizador ha vuelto a su tema predilecto con Madres paralelas, acabada de rodar y todavía no estrenada, sobre dos mujeres que dan a luz el mismo día.​



Puede ser de su interés: 'Memoria': un viaje emocional por Colombia

Asimismo, Jodie Foster alentó a las mujeres profesionales del cine a lanzarse a trabajar, ya sean actrices, directoras o técnicas. "íAhora es el momento!", dijo la cineasta, para quien actualmente hay "una conciencia, aunque las cosas no han cambiado del todo". "Es un poco cliché decir (a las mujeres expliquen sus propias historias". Pero "debemos preguntarnos +¿es algo que va conmigo?, en lugar de intentar gustar a espectadores y productores", finalizó.



AFP.

Otras noticias de Cultura