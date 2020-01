El fuerte discurso de Joaquin Phoenix en los Globos de Oro

Joaquin Phoenix, el aclamado intérprete del 'Joker' en la película del mismo nombre estrenada en octubre pasado, tocó varios temas (como el medioambiente y su relación con el director del filme) al recibir el premio a mejor actor principal en los Globos de Oro.

Phoenix comenzó agradeciendo "a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood por reconocer el vínculo entre la ganadería y el cambio climático" y continuó admirando a sus competidores en aquella categoría con desparpajo.



"Todos sabemos que no es una 'p...' competición, es una cosa que se crea para que haya anuncios", dijo el estadounidense, y agregó: "soy un estudiante que aprendo de ustedes (...). De verdad que es un honor que me incluyan en una lista con ustedes".



Los demás actores nominados a el premio de mejor actor protagonista eran: Christian Bale (Le Mans 66), Antonio Banderas (Dolor y Gloria), Adam Driver (Historia de un matrimonio) y Jonathan Pryce (Los dos papas).



Respecto al director de 'Joker' (2019), Todd Phillips, dijo que ha sido un amigo fantástico que lo animó a grabar la película y que no entendía cómo era capaz de aguantarlo. "Soy un grano el c...", bromeó.

Invitación al cambio de Phoenix

El ganador a mejor actor de reparto en los mismos galardones del 2006 por la cinta 'Walk the line' (En la cuerda floja) dijo en su nuevo discurso que no servía de nada desear lo mejor para Australia, refiriéndose al momento que está pasando ese país por los más de 200 incendios forestales en el último mes.



"Espero que todos podamos unirnos y llevar a cabo cambios. Muy bien lo de votar, perfecto, pero a veces tenemos que asumir la responsabilidad nosotros mismos y hacer cambios y sacrificios en nuestras propias vidas", llamó Joaquin Phoenix ante el público atónito.

"Espero que podamos hacerlo, que no tengamos que usar 'jets' privados para ir a Palm Springs", expresó y prometió 'comportarse mejor'. Por último, agradeció rápidamente 'por aguantarlo' y salió del escenario con su premio.

