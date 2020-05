El actor Joaquin Phoenix y Rooney Mara esperan su primer hijo

El ganador de un Oscar Joaquin Phoenix y la actriz Rooney Mara esperan su primer hijo dos años después de haber iniciado una relación sentimental tras reencontrarse en el rodaje de la película "Mary Magdalene", informaron este lunes los medios locales.



Según el diario "Page Six", una fuente cercana a la pareja ha confirmado el embarazo de Mara, que ha sido vista últimamente vistiendo ropa suelta y que podría estar embarazada de 6 meses, una noticia que ni el representante de la actriz ni el de Phoenix han querido confirmar.

Ambos actores se han decantado durante su carrera profesional por mantener su vida privada alejada de los focos, y han estado pasando la pandemia juntos en su residencia de Los Ángeles.



Phoenix y Mara se conocieron inicialmente trabajando en la cinta "Her" (2013), aunque no iniciaron su relación sentimental hasta su reencuentro durante el rodaje del largometraje "Mary Magdalene" (2018), tras lo que se mudaron juntos a una vivienda de Hollywood Hills.



Phoenix admitió en octubre de 2019 a la revista "Vanity Fair" que estaba convencido inicialmente de que Mara le odiaba, aunque poco después se dio cuenta del interés de la intérprete, que no supo reconocer porque ella era demasiado tímida como para mostrarlo abiertamente.



"Es la única chica sobre la que busqué algo en internet", explicó el protagonista de "Joker". "Eramos amigos, amigos por correo electrónico", agregó.



En julio de 2019 la pareja se comprometió, una noticia sobre la que se especuló durante meses en los medios de comunicación después de que la actriz fuera vista con un anillo de compromiso.

Como resultado de la pandemia, Hollywood se ha visto obligado a pausar la mayoría de sus actividades, entre ellas el rodaje de la última película de Mara, "Nightmare Alley", una nueva versión dirigida por Guillermo del Toro del clásico de 1947.