¿Por qué no hubo química entre los actores de 'Joker'?

Mientras sigue cosechando elogios, temores y mucha expectativa, la película 'Joker' (o Guasón, como también se le conoce en Colombia) suma otro episodio elemento a su tema de discusión: la complicada relación entre el protagonista Joaquin Phoenix y su colega Robert de Niro. ¿Pero qué fue lo que pasó entre ellos?

El choque entre estos pesos pesados de la actuación se generó durante la preparación que tuvieron para la película y se acentuó en el rodaje. El mismo director de este filme, Todd Phillips, reconoció lo que estaba pasando en una entrevista a 'Vanity Fair'.El problema comenzó cuando De Niro convocó a los actores a una lectura de guion grupal, cosa que no le gustó a Joaquin Phoenix.

'Dile a Phoenix que él es actor, y que tiene que estar ahí. Quiero escuchar toda la película, y todos vamos a entrar a una sala y la vamos a leer”, le comentó el actor de 76 años al realizador del filme.



Pero no contaba con el hecho de que Phoenix se orienta más por un trabako orgánico, casi de primer encuentro con sus personajes, los cuales construye poco a poco durante la experiencia de filmar.



‘No voy a hacer una jodida lectura, de ninguna manera", respondió Phoenizx, pero De Niro insistía en que así trabajan los actores cuando asumen una película. Eltie y afloje fue intenso, pero el protagonista de la famosa 'Taxi Driver' consiguió que Phoenix accediera casi a regañadientes. Pero no fue así.

“El primer día [de rodaje] nos dimos los buenos días y más allá de eso, no recuerdo si hablamos más. No me gustaba hablar con él en el set”, contó también Joaquin Phoenix a Vanity Fair. “No había necesidad de hablar de nada”, comentó al respecto Robert De Niro.

Robert de Niro fue distante con el protagonista de Joker. Warner Bros

“Simplemente dijimos, ‘Vamos a hacer el trabajo. Que los personajes se relacionen entre sí’. Esto lo hizo más simple y no hablamos. No había razón para hacerlo”, Sin embargo, eso pudo haber ayudado a que su relación frente a la pantalla se haya enriquecido para bien de la historia.



Cabe anotar que ninguno de los dos protagonistas han manifestado que no puedan volver a trabajar, es más, se han elogiado entre sí, a pesar de que tienen una visión muy diferente de lo que debe hacer un actor para prepararse para un personaje en una película.

'Joker', es considerada por muchos como una de las mejores películas alrededor de un villano con una alma torturada y su constante batalla por mantener el equilibrio en un mundo que parece empujarlo a que deje volar lo peor de sí.



La cinta está inspirada en el universo de DC Cómics, en el que el personaje apareció como archienemigo de Batman, pero en la nueva producción cinematográfica, se revela como un personaje con un drama intenso y violento que se desarrolla por sí solo y que promete otra lectura de la vida del personaje.



