Joaquin Phoenix, el actor trasgresor que ganó un Óscar

“Nos hemos desconcentrado del mundo natural. Pensamos que somos el centro, pero si tomamos el amor y la compasión para hacer cosas que beneficien a todos los seres vivos, beneficiaremos el medio ambiente”.



Así habló Joaquin Phoenix habló luego de recibir la estatuilla a mejor actor por su personaje de Joker, tras agradecer y decir que no se sentía por encima de los otros nominados: “Todos tenemos el mismo amor por el cine, que a mí me ha dado la vida más extraoridainaria pues no sé qué sería de mí sin el cine”.

Y volviendo a la redención, agregó al final: “He sido cruel, difícil para trabajar y he sido el Joker, pero ustedes me han dado una segunda oportunidad, eso es humanidad. Cuando tenía 17 años, mi hermano escribió: ‘Avanza con paz y amor, la paz sea contigo’”, dijo antes de dejar el escenario.



Joaquin Phoenix terminó así un recorrido por los premios del cine que empezaron con el Globo de Oro y terminaron este 9 de febrero con el Óscar, y que incluyeron los Bafta ingleses.



En todos los escenarios a los que subió en el tiempo reciente, a recibir la estatuilla de mejor actor, habló de temas relacionados con el medio ambiente y con la necesidad de cambiar, y también de temas incómodos.



“Tomaron un personaje de un cómic y lo usaron para hablar de trauma infantil, violencia con armas, aislamiento y salud mental. En lugar de centrarse en la violencia, invitaron a la audiencia a ver cómo se siente cuando eres uno de los olvidados. Y lo aprecio profundamente”, dijo en los galardones de la crítica.



Mientras, en los Globo de Oro fue mordaz y dijo que Hollywood, la industria para la que trabaja, tiene una gran "hipocresía" con los problemas del mundo, como el cambio climático.



Fue la noche en la que habló de los incendios que aquejaron a Australia. "No quiero cargarlo todo, no quiero agitar las aguas, pero ya están agitadas. Está muy bien desearle lo mejor a Australia, pero no sirve de nada".



En los Bafta su tema fue el racismo, especialmente. "Me siento muy honrado y privilegiado por estar aquí esta noche Los Bafta siempre me han apoyado en mi carrera y estoy profundamente agradecido. Pero también debo decir que me siento en un preocupado porque muchos queridos actores que también se lo merecen no tienen el mismo privilegio. Creo que lanzamos un mensaje muy claro a la gente de color: que no sois bienvenidos aquí. Ese es el mensaje que estamos enviando a gente que ha contribuido tanto a nuestro medio y nuestra industria, haciendo cosas de las que nos beneficiamos".

Joaquin Phoenix, ganador de un Óscar a Mejor Actor por su rol en 'Joker'. Foto: Frederic J. Brown / AFP

Phoenix nació como Joaquin Rafael Bottom el 28 de octubre de 1974 y aunque es originario de Puerto Rico, no tiene nada de latino. Durante cuatro años estuvo en una secta religiosa radical, de la que sus padres sacaron a sus hijos y decidieron empezar una nueva vida, que incluyó que los hermanos entraran al mundo del entretenimiento.



De este modo, Phoenix comenzó a actuar en televisión con sus hermanos River y Summer. Todo iba bien hasta que River sufrió una sobredosis en las afueras de una discoteca en Hollywood y Phoenix llamó al 911 buscando ayuda. Su grabación fue divulgada y tras la muerte de River, no quiso saber nada más de actuación.



Sin embargo, volvió, llamándose Joaquin Phoenix y su participación en la cinta Gladiador lo puso en el radar de los importantes de la industria, pues con esta cinta tuvo su primera nominación al Óscar como mejor actor de reparto y también al Globo de Oro.



También estuvo en Señales, con Mel Gibson, y Hotel Rwanda, entre otras.

Pero, sin duda, Joker ha sido hasta ahora su más importante caracterización, representando al archienemigo de Batman en sus orígenes y su “lento descenso hacia la locura”, como ha sido comentado.



El villano vegano ha ganado el Óscar y en toda la temporada de premiaciones, consecuente con su posición frente al cuidado del medio ambiente, ha llevado el mismo traje, un Stella McCartney, que le queda muy bien.



CULTURA