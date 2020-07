El actor Jim Carrey reveló el día que iba morir por culpa de un misil

Cuando el famoso actor y comediante Jim Carrey escucho a su mánager decirle entre lágrimas que le quedaban diez minutos de vida. Todo se vino abajo.

La estrella de películas como ‘La máscara’, ‘Mentiroso, mentiroso’, ‘Ace Ventura’, 'Eterno resplandor de una mente sin recuerdos', 'Man of the Moon' y 'Jim and Andy', entre otras, se encontraba con su hija en Hawái mientras del otro lado del teléfono le decían que existía una alarma ante la posibilidad de que un misil cayera en la isla.



Así lo recordó recientemente en el programa 'Tonight Show' de Jimmy Fallon. La experiencia le demostró que a pesar de la fama y las polémicas (durante años Carrey ha atacado el estilo de vida de Hollywood y hasta se llegó a decir que estaba sufriendo problemas emocionales y mentales), él es en realidad una persona vulnerable e insignificante ante la fuerza de los acontecimientos.



"Mi cerebro comenzó a dar vueltas", le dijo a Fallon en el programa. "No quiero morir en mi auto", fue otra de las frases que recordó de ese momento. “Pero después no podía dejar de pensar en las cosas maravillosas que me han sucedido y en las bendiciones que he recibido", agregó. Todo lo que planeaba hacer era cerrar los ojos y estar agradecido porque ha sido un buen viaje", recalcó.

Sin embargo, después de unos minutos las alarmas de la isla dejaron de sonar y se supo que la situación era una falsa alarma. Aunque muchos se resguardaron en sótanos y refugios bajo la tierra y la situación respondió a un protocolo de seguridad por culpa de un empleado de una base nuclear que activó equivocadamente un botón durante una prueba de rutina.



Jim Carrey es considerado una de las grandes estrellas de la comedia de Hollywood, pero en los últimos años sus películas no tuvieron el beneplácito del público, sumado a que vivió diferentes tragedias personales y su comportamiento fue errático por momentos, tanto en su trabajo como actor, como por sus comentarios salidos de tono y un tanto excéntricos.

La cinta es protagonizada por el actor Jim Carrey. Foto: Adaptación del cartel original de la película

Recientemente protagonizó la serie ‘Kidding’ (que tras dos temporadas acaba de ser cancelada) y participó en la película ‘Sonic’ y causó sensación al confesar hace poco que el amor de su vida había sido la actriz Renée Zellweger.

Pero ahora la suerte del actor de 58 años parece tomar un nuevo rumbo, pues se ha dedicado a la pintura y la caricatura, con gran éxito.



En marzo el magnate se negó a decretar cuarentena obligatoria en Estados Unidos a pesar de contar ya con una gran cantidad de infectados. Foto: Twitter Jim Carrey

"He sido golpeado por el universo varias veces", le dijo Carrey a Jimmy Fallon. "Cuando sobrevives a eso, tarde o temprano eres una persona experimentada y si no te mata, comienzas a ver las cosas como realmente son. Eres más fuerte gracias a eso y vislumbras una libertad real de tus ideas".



Según sus palabras, su primer libro es realidad una descripción de lo que ha vivido. “alrededor de la locura y también la magia de Hollywood", con anécdotas como encarar la muerte mientras esperaba que un misil explotara cerca a la playa, un episodio que también se ajusta al tono del libro.



