El próximo 17 de enero, el actor canadiense Jim Carrey cumple 61 años. Por décadas se posicionó como unos de los mejores actores de comedia. Por un tiempo estuvo bastante alejado de las cámaras, pero en abril de este año se le vio interpretando al villano ‘Robotnik’, en el filme de ‘Sonic 2: La película’.

Por esas mismas fechas del estreno del filme animado, el actor había comentado en una entrevista que se retiraría de la actuación, pues ya “había tenido bastante, había hecho bastante y ya era suficiente”. Sin embargo, el canadiense no ha confirmado cuándo dejará de actuar.



Carrey ha sido el rostro de varios éxitos taquilleros como: ‘El Grinch’, ‘Dos tontos muy tontos’, ‘El show de Truman’, ‘La máscara’, ‘Un loco a domicilio’, entre otros. Los cuales le ayudaron a crear una gran fortuna.



Sin embargo, lo que muchos de sus fans no saben es que el ascenso a la fama de Carrey estuvo salpicado de profundas depresiones, fallidas relaciones amorosas e incluso el suicidio de una de sus ex parejas, Cathriona White.



(Siga leyendo: Barack Obama eligió el 'El buen patrón' como una de sus películas favoritas).

Free Emoji! Don't say I never gave you anything! #DrRobotnik pic.twitter.com/AJ39xwOsk1 — Jim Carrey (@JimCarrey) March 16, 2022

Sus fallidas relaciones amorosas

Su primer matrimonio con la actriz Melissa Womer duró ocho años y de esta unión nació su única hija, Jane Erin Carrey, quien actualmente tiene 35 años y es madre de un pequeño niño de ocho años.



Un año después de divorciarse, en 1996, el actor se casó por segunda vez con la actriz Lauren Holly, con quien protagonizó ‘Dos tontos muy tontos’. Esta relación fue muy breve y duró menos de un año. Después, conoció a Renée Zellweger en el filme ‘Yo, yo mismo e Irene’ con quien llegó a estar comprometido entre 1999 y 2000.



También, estuvo saliendo con la modelo Jenny McCarthy entre 2005 y 2010. Una de las relaciones que más lo ha marcado fue con la maquilladora Cathriona White, pues a pesar de casarse con Mark Burton en 2013, mantuvo una relación intermitente con Carrey entre 2012 hasta 2015, año en que ella decidió terminar con su vida.



(Siga leyendo: ¿Qué fue del elenco de ‘Matilda’? Así lucen sus personajes actualmente).

4 días después de terminar Cathriona White y Jim Carrey fue hallada muerta en su casa por presunto suicidio pic.twitter.com/NOue4mgk23 — Comunique Channel (@ComuniqueTV) September 30, 2015

Según el informe de la autopsia, la joven de 30 años murió por una sobredosis de fármacos después que le dejará una nota a Carrey. “He pasado ya tres días sin creerme que no estés aquí. Puedo seguir adelante con el corazón roto y poner todas las piezas juntas de nuevo. Podría, solo que esta vez no tengo la fuerza de voluntad”, escribió White.



En el 2015, el marido de White, Mark Burton, demandó a Carrey por negligencia en el suicidio de la maquilladora. Además, llegó afirmar que él fue quien le facilitó las sustancias con las que la joven se quitó la vida.



En ese momento, el actor respondió al comunicado y negó las acusaciones en su contra. "Qué pena tan grande. Sería fácil para mí ir a un cuarto trasero con el abogado de este hombre para que esto desapareciera, pero hay momentos en la vida en los que tienes que levantarte y defender tu honor contra el mal en este mundo", comentó.



Además, añadió: "No toleraré este intento desalmado de explotarme a mí o a la mujer que amé. Los problemas de Cat nacieron mucho antes de que la conociera y, tristemente, su trágico final estaba fuera del control de cualquiera", añadió.



(Le puede interesar: 'Avatar 2' no alcanza expectativas de taquilla pese a recaudo de dos semanas).

Difunden imágenes de Jim Carrey y Cathriona White en romántica cena en Malibú días antes de que ella se suicidara. pic.twitter.com/glOtqS9EGn — Fernanda Familiar (@qtf) October 5, 2015

La madre de White, Brigd Sweetman, también denunció al actor por no informarle que su hija tenía varias enfermedades de transmisión sexual como: hepatitis A, herpes y clamidia. Ninguna de estas demandas prosperó, pero sí afectaron su carrera pues durante un tiempo no se le veía en la esfera pública.

Quiere retirarse de la actuación

Carrey en la promoción de su última película comentó que piensa retirarse del mundo cinematográfico. “Me encanta mi vida tranquila, poner pintura en un lienzo, mi vida espiritual. Siento que, y esto es algo que nunca escucharás decir a otro famoso, he tenido suficiente. He hecho suficiente. Soy suficiente”, comentó.



Sin embargo, todavía no ha confirmado su retiro definitivo de la pantalla grande, pues hay rumores que posiblemente realice la película ‘Sony 3’.

Más noticias

Javier Romero, exparticipante de La Voz Senior 2022, falleció en Envigado

Tunisha Sharma, actriz india, murió a los 20 años

Santiago Rodríguez: ‘¡Soy televidente del pleistoceno!’

La técnica de la CIA para aguantar torturas que usó Jim Carrey en 'El Grinch'

TENDENCIAS EL TIEMPO