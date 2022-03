No para la polémica por el golpe que le dio Will Smith al comediante Chris Rock el pasado domingo en los Premios Óscar, luego de que este último se refiriera a la alopecia que sufre Jada Pinkett, esposa del actor, enfermedad con la que batalla hace varios años.



Y uno de los más fuertes críticos ha sido Jim Carrey, actor de 'El show de Truman', que dijo que si él fuera Rock, "habría demandado a Will Smith por 200 millones de dólares".



Carrey, además, criticó a Hollywood por ovacionar a Smith tras recibir el Óscar a mejor actor principal por su participación en la película 'King Richard'.

En una entrevista con CBS This Morning (vía Deadline), Carrey manifestó que “Smith debió haber sido arrestado por su agresión. Y el aplauso que el público de la gala le dedicó al recoger su estatuilla al mejor actor no le merece el menor respeto. Aquella ovación, con la gente puesta en pie, me dio asco. Hollywood es un sitio de cobardes y esto parece la señal definitiva de que ya no somos el club de los chicos guau”.



El actor agregó que entiende que Chris Rock no denunciara a Smith “para evitarse un problema, pero yo habría anunciado mi intención de demandarlo porque ese video va a estar ahí para siempre, y va a ser repetido. Ese insulto va a durar muchísimo tiempo”.

En su opinión, Smith debió “gritar desde su asiento y mostrar su desagrado, o decir algo en Twitter, pero no tienes derecho a subirte al escenario y pegarle a alguien porque ha dicho algo que no te gusta”.