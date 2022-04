¿Qué está pasando en Hollywood? ¿Llegó el momento de retiro de los grandes de la industria? En la misma semana en que trascendió que Bruce Willis se retira de la actuación tras ser diagnosticado con afasia, Jim Carrey anunció que se toma un descanso de la actividad, el cual podría ser definitivo.

“Me retiro”, afirmó el célebre actor en una entrevista con el sitio especializado en la farándula internacional 'Access Hollywood'. A menos que surja un proyecto “soñado” e ideal, el protagonista de 'Ace Ventura' aseguró que no tienen ninguna intención de continuar su prolífica y exitosa carrera en Hollywood.



Habló también de sus hobbies y de lo que le gustaría hacer al retirarse.

'Me retiro y lo digo en serio'

A sus 60 años, la estrella de 'Mentiroso, mentiroso' se sinceró sobre su carrera y dijo que prácticamente ha terminado con ella, ya que aclaró que solo podría reconsiderar un regreso si recibe llamadas de figuras como, por ejemplo, Dolly Parton.

“Me retiro y lo digo en serio”, insistió el actor esbozando una leve sonrisa. Y aclaró que solo volvería a ponerse frente a una pantalla “si los ángeles traen algún tipo de guión escrito con tinta dorada, que me digan que va a ser muy importante que la gente lo vea”.



“Así podría hacerlo, pero lo cierto es que me estoy tomando este descanso en serio”, fueron sus determinadas palabras.



Carrey explicó que en la actualidad disfruta, y mucho, de la vida tranquila y de actividades recreativas como la pintura: “Realmente me gusta mi vida relajada. Amo poner pintura sobre el lienzo y realmente amo mi vida espiritual y siento que, y esto es algo que quizás nunca escuches decir a otra celebridad, ya he hecho lo suficiente”.

Jim Carrey en la 'biopic' de Dolly Parton

En cuanto a la posibilidad de trabajar con la leyenda del country Dolly Parton, tras ser advertido por el entrevistador Kit Hoover sobre la intención de la cantante de que sea él quien interprete a su compañero musical, Poter Waggoner, en una película biográfica de su vida, el actor se mostró encantado con la idea.



“Para mí Dolly es un ser de otro mundo, más grande de lo que puedas imaginar”, dijo.

Así las cosas, parece ser que la secuela de Sonic, que llegará a la pantalla grande a principios de abril, y en la que Carrey interpreta al villano, el 'Doctor Eggman', será uno de sus últimos proyectos cinematográficos.

