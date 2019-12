Polémica por película en Netflix que muestra a Jesucristo como gay

En Brasil, Netflix está en medio de una fuerte polémica relacionada con temas religiosos. ¿La razón? Una película, de 46 minutos, en la que se muestra a Jesucristo como un hombre gay.



El proyecto se llama ‘La primera tentación de Cristo’ y fue desarrollado por Porta dos Fundos, una productora de humor brasileña.

En el largometraje, según el diario ‘El País’, de España, se muestra a Jesús llegar a su casa con Orlando, un hombre que en la película hace de su pareja y a quien va a presentar con el resto de la Sagrada Familia.



Gregório Duvivier y Fábio Porchat son los actores que representan a ambos personajes.

La respuesta

Siendo Brasil un país con millones de católicos y cristianos, la réplica ante la situación no se hizo esperar.



Primero, se realizó una petición en Change.org, que ya ha sido firmada por más de 2 millones de personas, para que se retire la producción de la plataforma de ‘streaming’.



“No me gusta que su burlen de lo más sagrado” y “Es una burla para la iglesia y mancha el nombre de Jesús” son algunos de los mensajes de quienes apoyan la iniciativa.



Y, segundo, en plena Nochebuena, un grupo de tres encapuchados atacó la sede de la productora, en Río de Janeiro, con bombas molotov.



“El Comando de Insurgencia Popular Nacionalista de la Gran Familia Integralista Brasileña asumió la autoría del ataque, que no dejó heridos”, informó ‘El País’

El diario O Globo, por su parte, manifestó que las autoridades están investigando lo sucedido.

Imagen de 'La primera tentación de Cristo', la producción de la polémica en Brasil Foto: Netflix

Repercusiones

Por un lado, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente, Jair Bolsonaro, se mostró crítico con la película.



“Estamos a favor de la libertad de expresión, pero ¿vale la pena atacar la fe del 86% de la población? Ahí queda la reflexión”, escribió en su cuenta de Twitter.

A @NetflixBrasil acaba de lançar um "Especial de Natal" onde Jesus Cristo (@gduvivier) é gay e tem relações com @FabioPorchat, além de se recusar a pregar a palavra de Deus



Somos a favor da liberdade de expressão, mas vale a pena atacar a fé de 86% da população? Fica a reflexão. pic.twitter.com/OtgLJ8ryGu — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) December 11, 2019

Asimismo, la Cámara de Diputados aprobó una petición para que un representante de Netflix diera explicaciones públicas sobre la situación.



La empresa, por su parte, le dijo a ‘El País’ que “Porta dos Fundos tiene una visión irreverente y nosotros apoyamos la libertad creativa”.



Desde la productora, además, han cuestionado a la sociedad brasileña por molestarse por un Jesús gay y no por uno torturador, que fue el que plasmaron en su propuesta del año pasado.

“En el 2018 no hubo ni un cuarto del escándalo de este año”, aseveró el actor que encarna al hijo de Dios.



