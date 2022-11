Jessica Cediel es la nueva presentadora del programa ‘La Descarga’ de ‘Caracol Televisión’. La bogotana suele ser muy activa en redes sociales y constantemente le comparte a sus seguidores tips y pedacitos de su día a día. Pero últimamente ha preocupado a sus seguidores al mostrarse muy mala de salud.

Al principio, Cediel solo tenía unas molestias en su garganta o en sus vías respiratorias, pero al pasar las horas empeoró e incluso tuvo que parar las grabaciones del programa.



Sus seguidores han estado muy pendientes de ella y constantemente le envían remedios caseros y recomendaciones para que se sienta mejor. Su madre también ha estado vigilando su salud muy de cerca.



Este 8 de noviembre, la presentadora en sus historias subió un video en el que se veía una olla con un remedio casero que le preparó su mamá.



“Esto es el amor de una mamá… Tengo una peste, mi gente, una congestión y un dolor de garganta, que no me dejan dormir, no me han dejado descansar”, dijo Jessica con una voz muy débil.

En la mañana del día siguiente, Cediel se seguía escuchando bastante mal pero aun así decidido arreglarse para seguir con las grabaciones de ‘La Descarga’.



“Así amanecí, hoy, con la voz muy lastimada. Acabo de salir de la ducha y voy a empezar con mi rutina de belleza, porque me tengo que ir para el canal a seguir grabando los programas. Anoche, muchos de ustedes me estaban dando muchos remedios caseros. Muchas gracias. Hicimos el de la cebolla con ajo, hicimos el de la miel con limón”, comentó.



Luego, mostró que su mamá le había preparado un rico desayuno para que este le diera las fuerzas necesarias para ir a trabajar.



“Mi mamá, cómo será de linda, me dice: ‘le voy a hacer un caldito de carne, caliente, para que se lo tome antes de irse a trabajar que eso le ayuda’. Se levantó temprano a consentirme. ¡Madre, te amo!”, contó.

Posteriormente, Cediel le comentó a sus seguidores que su mamá seguía bastante preocupada y le había enviado una pastilla para que se tomará en el camino. Sin embargo, esta no fue de mucho efecto y tuvo que mandarse inyectar.



“Estamos en el carro, le estoy contando a Mario, que es un chico que me acompaña todos los días. Mi mamá me mandó un acetaminofén, para que me lo tomé. No hay nada como el amor de las mamás”, afirmó.



A pesar de todos sus esfuerzos la presentadora no pudo trabajar y tuvo que devolverse a su casa para descansar.



“La voz no nos aguantó. A descansar. A cerrar la boquita todo el día. Y a recuperarnos, para darle la próxima con toda. ¡Gracias por sus mensajes y por tanto amor!”, escribió.

