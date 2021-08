La actriz de Jessica Biel cuenta su historia de amor con el ‘thriller’

“No quiero hacer algo aburrido o predecible. Creo que estoy obsesionada con el comportamiento humano y por qué la gente es capaz de hacer ciertas cosas y lo que la empuja a tomar decisiones o acciones no siempre tan acertadas. Por eso estoy enamorada del suspenso y los thrillers desde hace mucho tiempo”, dice una emocionada Jessica Biel, la actriz que en el 2017 realmente sorprendió al mundo al pasar de ser una madre con una familia perfecta a la mujer que asesina a un hombre a puñaladas sin motivo aparente en The Sinner, la serie que cambió su carrera y despertó su historia de amor con un género donde convergen las mentiras, la muerte y un misterio por resolver.

Tras convertirse en productora y protagonista de la primera temporada de The Sinner y de la película Limetown, Biel entendió que esto no era una pasión de una temporada.

Ahora posiblemente siga experimentando mariposas en el estómago con Cruel Summer, el nuevo thriller que se estrena hoy en Amazon Prime Video, aunque aquí no es la protagonista. “Desde que leí el guion quedé atrapada, en serio fue algo impactante y era a la vez retador”, cuenta Biel en una charla con EL TIEMPO.



Cruel Summer le brindó la oportunidad para ser parte de una historia ambientada en los 90 con una trama acerca de dos adolescentes en una pequeña población estadounidense llamada Skylin– que parece perfecta y equilibrada–, pero tiene algo turbio y peligroso que quiere revelarse.

Kate Wallis es la típica chica popular de un pueblo aburrido que cambia radicalmente cuando es secuestrada y desaparece. Todo se complica cuando regresa y acusa a Jeanette Turner por haber sido testigo del rapto y no hacer nada al respecto.

Turner pasó de ser la chica nerd y poco agraciada a convertirse en un reflejo de lo que Wallis significaba para la comunidad. Tiene amigos, novio y una dinámica social muy intensa que parece derrumbarse con el regreso de Wallis.

Entre ese contraste de personalidades y el misterio del secuestro, Cruel Summer saca su carta más potente: una narrativa compleja en tres días a lo largo de 1993, 1994 y 1995, que se entretejen sin sobresaltos para exponer la verdad de las protagonistas.

Al comienzo no es fácil asimilar esos saltos en el tiempo en la vida de Kate Wallis y Jeanette Turner. Hay un trabajo muy preciso en los detalles y elementos de cada año, que demuestran el cambio de tiempo y el impacto en la psicología de los personajes. Y dentro de la trama resulta divertido reencontrarse con las canciones, la estética y la moda de una década sin redes sociales, pero con un retrato de una sociedad adulta que parece vivir en el bienestar, mientras su generación más joven afronta problemas más graves como el abuso, la manipulación y el matoneo.



Jeanette Turner (derecha) tiene que defenderse de graves acusaciones. Foto: Amazon Prime Video

“Cada una pelea por demostrar que su punto de vista es la verdad dentro de lo que pasó. Es el juego de adivinar quién es sincero y quién miente. Recuerda que en la vida todo está rodeado por una naturaleza gris y todos tenemos máscaras, capas que esconden algo, y eso no solo se aplica para las adolescentes”, dice Jessica Biel.

Creo que la idea de conectar tres líneas de tiempo fue lo más retador para Cruel Summer. No queríamos que fuera abrupto, sino un paso un poco más simple, pero que exige un mayor grado de atención”, agrega.

Jessica Biel en una escena de The Sinner. Foto: Netflix

¿Es posible que la chica menos querida del pueblo haya estado involucrada en el rapto? ¿Qué efectos psicológicos dejó la terrible experiencia a Kate Wallis? Y ¿cuál será la reacción de Jeanette Turner, a quien por mucho tiempo consideraron un bicho y ahora vuela como una bella mariposa?

Todas estas preguntas en esta intriga tienen feliz a Jessica Biel, y hay razones para estarlo: Cruel Summer fue la serie más popular del canal Freeform (que la emitió en Estados Unidos) y recientemente recibió luz verde para el desarrollo de una segunda temporada. “Te aseguro que hay más secretos en Skylin”, finaliza Biel con un aire de predicción.



