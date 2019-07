Jessica Alba y su nuevo paso por la TV

Con una sonrisa que delata su felicidad, camisa azul y falda a rayas, Jessica Alba se muestra dispuesta a repasar su vida completa en su visita a Madrid, donde dio a conocer la nueva serie ‘L.A.’s Finest’, que se estrenará en septiembre a través del canal de televisión paga y la plataforma de ‘streaming’ de AXN.



Alba (Pomona, California, Estados Unidos, 1981) reconoce que “la pasión por la interpretación sigue ahí, pero ahora la entiendo de otra manera. Antes mi identidad se basaba por completo en mi carrera”, declara la actriz de 38 años que triunfó en películas como ‘Sin City’ (2005) o ‘Fantastic Four’ (2005).

La actriz vive actualmente entre su carrera como actriz y su faceta de empresaria. Jessica Alba es dueña de Honest Company, una exitosa corporación de productos ecológicos lanzada en 2012 para el cuidado de los bebés y la limpieza del hogar, que ha llegado a estar valorada en más de 1.700 millones de dólares.

“No puedo dejar de ser actriz porque es lo que siempre he sido, pero tampoco puedo deshacer el hecho de que he creado algo. Soy las dos cosas. Ambas son parte de mí”, explica la actriz californiana, madre de tres hijos fruto de su unión con el productor Cash Warren.



La artista, de origen mexicano, recibió en 2016 el premio Excelencia en el Liderazgo que entrega la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos (USHCC) por su trabajo al frente de la compañía.



La actriz decidió aprender todo lo posible sobre productos ecológicos antes del nacimiento de su primera hija, con el objetivo de poder ofrecerle un estilo de vida saludable y protegerla al máximo de agentes tóxicos.



Su éxito empresarial ha hecho a Jessica Alba ver algunos aspectos de manera diferente. “Antes, muchas de mis decisiones se debían a razones financieras. Ahora soy muy afortunada porque sigo manteniendo la pasión y el amor por contar las historias que me interesan”, ha comentado.

Los rodajes en televisión

‘L.A.’s Finest’ está protagonizada por Jessica Alba y Gabrielle Union (Omaha, Nebraska, 1972). La serie es un derivado (‘spin-off’) de la saga cinematográfica ‘Dos policías rebeldes’ (‘Bad Boys’), protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence, en la que Union retoma su personaje de Syd Burnett . Ella trabaja ahora como detective en la policía de Los Ángeles con su compañera Nancy McKenna (Alba). “Son dos mujeres protagonistas, que además no son blancas”, dice Union durante la presentación de la serie.

La serie reivindica papeles femeninos fuertes en el género de la acción. “Nosotras tenemos que incentivar el cambio en Hollywood, crear papeles para nosotras mismas”, arma Alba



Ambas son dos policías en Los Ángeles que, a base de humor, acción y sexo, enganchan al espectador. “Las aventuras de dos policías colegas las hemos visto muchas veces, pero no así. Esto es nuevo”, añade Alba.



Los personajes de Alba y su compañera de reparto, que ejercen también como productoras ejecutivas de la serie, “no son perfectos”, añade.



Para Alba, “no son personajes unidimensionales. Patean traseros, tienen mucha confianza en sí mismas y gastan bromas, pero también tienen momentos vulnerables y emotivos, como en la vida real, en los que no hay respuestas para todo”.



En ‘L.A.’s Finest’, Jessica Alba participa en su segunda gran experiencia televisiva, tras su éxito en ‘Dark Angel’, que llevó a la pantalla entre 2000 y 2002.



“Esta experiencia me ha recordado lo largos que son los rodajes en televisión. Estoy muy agradecida de no haberlo hecho sola. Allí estaba solo yo en cada escena. Aquí comparto el protagonismo y el peso del trabajo. Es una gran diferencia”.



JUAN A. MEDINA

EFE Reportajes