‘Las teorías conspirativas están rompiendo las democracias’

Maya, una de las perritas de Jennifer Montoya, una de las conductoras de 'Café CNN', el espacio de la mañana del canal estadounidense, se sacudió con fuerza y el “ruido perruno” de sus movimientos saltó al aire. No le ha vuelto a suceder, pero ella lo cuenta como parte de la nueva cotidianidad de los medios que, por la pandemia, mandaron a la casa a varios de sus colaboradores.

Para ella y todos los que hacen televisión, el proceso ha sido un poco más difícil. “Hay que peinarse, maquillarse, armar el set, poner las luces, revisar el sonido y los retornos, escoger la ropa... Pero ha sido un reto interesante ver que se puede hacer el trabajo, que seguimos igual de conectados que en el estudio”, cuenta Montoya.



Pereirana, egresada de la Universidad Católica de la capital del Risaralda, Jennifer Montoya es la cara colombiana de CNN en las mañanas, canal en el que el país tiene como conductores, además, a Ione Molinares y Juan Carlos López, entre otros.



(Lea también: ‘Soy una televidente inconstante, ingrata y desmemoriada’)



En 'Café CNN', Montoya está con la venezolana Alejandra Oraa. Este espacio acaba de ganarse el premio Emmy a mejor programa matutino, un espacio con toda la información de actualidad, que además acompaña a la audiencia en las primeras horas del día.

Ha sido un reto interesante ver que se puede hacer el trabajo, que seguimos igual de conectados que en el estudio FACEBOOK

TWITTER

Y aunque siempre hay hechos dolorosos para contar, el 2020 ha sido especialmente complicado. “Pero los periodistas nos formamos para esto y debemos dar la información lo más clara y objetiva posible. Es la emergencia, es la crisis, las muertes, los contagios que no dejan de subir, que es muy duro, pero en 'Café CNN' también hemos tenido espacio para registrar hechos inspiradores, como los cantos de unión del mundo, la reducción de la contaminación atmosférica, los héroes de la salud, las cosas positivas que han pasado”.



(Le puede interesar: 'Un año más, y no cualquiera': Juan Esteban Constaín)



Ahora Montoya está en Guatemala. El comienzo de la emergencia y el cierre de vuelos la dejaron anclada en Miami, donde vive desde que ingresó a CNN, hace dos años.

Su esposo, Miguel González, trabaja en el país centroamericano y la relación de pareja se mantenía con visitas casi todos los fines de semana de un lado o de otro. Se cerraron fronteras y apenas hace cuatro meses pudieron verse de nuevo con normalidad.



Montoya tomó varios vuelos para estar con él, “en familia, con las dos perritas, nuestras mascotas. Me siento muy cómoda y rindo en el trabajo de la misma manera o más. Yo estoy viendo esto como una oportunidad, la misma que todos tenemos de recuperar momentos familiares y cercanía”.

Sin embargo, todavía no se ha visto con su mamá, que vive en Colombia y a quien espera visitar pronto. “Estábamos acostumbrados a encontrarnos con más frecuencia, pues ella iba a Miami. Vamos a ver cuándo podemos estar juntas de nuevo”.



Su rutina no ha cambiado mucho porque, afirma, lleva trabajando varios años en programas de la mañana, lo que la obliga a madrugar siempre “y Guatemala tiene ahora una hora menos que Miami, así que a las 3:30 a. m. ya estoy en pie”.



La reciente campaña electoral en Estados Unidos la tuvo, además, mucho más conectada. “Es muy preocupante porque lo que pasó tiene a la sociedad muy dividida. Joe Biden ganó bien, pero Donald Trump sacó muchos votos. Creo que Estados Unidos llegó a este punto polarizante por no escuchar al otro y porque la desinformación, la información a medias y las teorías conspirativas están rompiendo democracias. Pero que suceda esto en Estados Unidos, que ha sido un modelo en muchos aspectos, es para analizar con más profundidad”.



Montoya, que ya lleva tres años en Estados Unidos, a donde llegó en julio del 2017 para presentar las emisiones de noticias de las 12 m. y 5 p. m. de KRCA 62 del canal Estrella TV.6, fue llamada por CNN para hacer una audición, y su rostro acompaña en estos días no tan buenos a muchas personas. En su voz está su fe por un mundo mejor, ese por el que ella apuesta cada día.



CULTURA

Otros temas que puede leer: