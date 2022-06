Jennifer López recibió un gran homenaje este domingo en los premios MTV Movie & TV Awards, que rindieron tributo a la actriz y cantante latina ante la mirada de las generaciones más jóvenes.



Entre el resto de ganadores de destacaron Tom Holland, nombrado mejor intérprete en una película por "Spider-Man: No Way Home", y Zendaya, ganadora del premio a la mejor interpretación por su papel protagonista en "Euphoria".

Además, "Spider-Man: No Way Home" y "Euphoria" se coronaron como mejor película y mejor serie, respectivamente.



La cadena MTV, que durante muchos años fue el referente por excelencia del entretenimiento juvenil, recuperó una de sus señas de identidad al celebrar su propia gala de premios dedicada al cine y a la televisión, los MTV Movie & TV Awards, que se entregaron el domingo por la noche en la ciudad de Santa Mónica, en la costa de Los Ángeles (EE.UU.).



Hacía años que la famosa cadena musical no celebraba esta ceremonia en directo. Por su alfombra roja desfilaron estrellas como la cantante Olivia Rodrigo, ganadora de tres Grammy, la actriz Sydney Sweeney, una de las protagonistas del fenómeno "Euphoria" y la también actriz Sofia Carson, del reparto de la franquicia "Descendants".



Aunque la gran protagonista de la noche fue Jennifer López, quien a sus 52 años recogió un premio honorífico por su carrera, labrada en el mundo de la música y en la industria cinematográfica con títulos como "Selena" (1997), cinta en la que dio vida a Selena Quintanilla, o "Hustlers" (2019), por la que fue nominada a los Globo de Oro.



"Eres tan bueno como lo es la gente de la que te rodeas, pero si tienes suerte te hacen mejor. Y yo he sido muy afortunada", dijo la estrella al recoger el galardón.



López agradeció tanto a las personas que le han dado "alegrías" como a los que "rompieron" su corazón. "Quiero dar las gracias a todos los que me han dado esta vida", dijo la cantante de éxitos como "Let's get Loud", "Waiting for Tonight" y "El Anillo".



En total, los MTV Movie & TV Awards entregaron 26 premios, repartidos sin dividir por géneros en el caso de las categorías de interpretación y en otras ocasiones con títulos originales como "mejor pelea" (Cassie vs Maddy en "Euphoria") y "mejor héroe" (Scarlett Johansson en "Black Widow").



El gran título de la noche, el de mejor película, fue para "Spider-Man: No Way Home", un largometraje de Marvel que fue ignorado por los Óscar a pesar de que reunió la aprobación de la crítica y el apoyo del público, convirtiéndose en una de las cintas más taquilleras de la historia con más de 1.800 millones de dólares recaudados desde su estreno a finales de 2021.



