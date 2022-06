La cantante neoyorkina Jennifer López estrenó recientemente su documental llamado ‘Halftime’. Aunque muchos fanáticos aclamaron el lanzamiento de este metraje, varios espectadores desataron una polémica, debido a que la artista reveló varios de los conflictos que tuvo con su colega colombiana Shakira cuando trabajó con ella.

El pasado 14 de junio, ‘Halftime’ llegó a la pantalla chica mediante la plataforma de streaming Netflix. Esta producción narra la trayectoria de López en la industria de la música y su multifacética carrera.



Según la sinopsis oficial, el metraje relata cómo ha sido la vida de la vocalista “bajo la presión de los reflectores”, haciendo referencia a las dificultades que ha implicado el mundo de la fama, el teatro y la música para ella.



Adicionalmente, el documental hace énfasis en la preparación de la artista para su presentación de medio tiempo en el Super Bowl del 2020, el partido final de la National Football League -el campeonato más prestigioso de fútbol americano en Estados Unidos-.



(Le puede interesar: Diane Warren, Michael J. Fox y Peter Weir recibirán los Óscar honoríficos).



En cuanto a esto, la cantante enseñó los detalles del detrás de escenas antes del show, el cual, incluso después de dos años, sigue causando miles de emociones en sus fanáticos y es recordado como uno de sus conciertos más icónicos a lo largo de su carrera.

Para esta presentación, López subió al escenario junto a la barranquillera Shakira y, aunque muchos espectadores resaltaron que había sido un gran espectáculo, en el documental se reveló que no todo fue ‘miel sobre hojuelas’.

El desacuerdo entre las cantantes

Según relató la neoyorkina en el metraje, fue muy difícil ponerse de acuerdo con su colega para muchos de los trabajos que debían desempeñar antes del concierto.



‘Jlo’ le propuso a Shakira que durante la presentación trataran la problemática de las fuertes políticas en contra de los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos, por parte del entonces presidente Donald Trump. Para ello, la vocalista sugirió que debían cantar juntas ‘Born in the USA’, una canción interpretada por Bruce Springsteen, cuya letra hace referencia a este tema.



(Le sugerimos: Wisin y Yandel tendrán segunda fecha en Bogotá: todo lo que necesita saber).



La barranquillera se negó a hacer esta interpretación, argumentando que ella no había nacido en Estados Unidos y no tenía nacionalidad norteamericana. Ante esto, López dijo que “a todos les gusta cantar esa canción, y cuando Estados Unidos está en su mejor momento, todos quieren venir aquí”.

Sin embargo, las artistas no lograron ponerse de acuerdo, por lo que fue uno de los conflictos que más truncó la presentación del show. Como solución, la hija de ‘JLo’ subió a la tarima para interpretar este sencillo con ella, mientras que Shakira las acompañó tocando la batería.

La escena que desató la controversia

Por otra parte, la neoyorquina evidenció que esa no había sido la única discusión que tuvo con su colega, pues sostuvo que haber trabajado con ella “fue la peor idea del mundo”.



En una escena en la que López habla con la directora musical Kim Burse, la cantante hizo referencia a las discusiones que tuvo con la barranquillera debido al tiempo que tenían para estar en la tarima.



(Lea además: El colombiano detrás de los mejores éxitos de reguetón del momento).



“Tenemos seis minutos. Tenemos 30 segundos de una canción, y si nos tomamos un minuto, eso es todo, nos quedan cinco”, explicó López, refiriéndose a que Shakira pretendía tomar más del tiempo que debía en la presentación.

“Tenemos que tener nuestro momento. No va a ser una maldita revista de baile. Esta es la peor idea del mundo que dos personas actúen en la Super Bowl. Fue la peor idea del mundo”, expresó la vocalista.



‘Jlo’ dijo que la barranquillera enfocó mucho el show hacia sus bailes y que un buen concierto requería mucho más que eso. No obstante, también manifestó que no fue nada personal, sino que el hecho de que las dos fueran artistas internacionales de una talla grande dificultó mucho el trabajo.

Más noticias

Evaluna dedicó sentido mensaje a Ricardo Montaner y a su suegro.

Murió el actor de 'The Walking Dead', Tyler Sanders, a los 18 años.

Jorge Barón recibe Récord Guinness como presentador de musicales.

‘Spiderhead’, la película número 1 de Netflix: ¿de qué trata?.

Demandan a Hailey Bieber por el nombre de su empresa de 'skincare'.

Tendencias EL TIEMPO.