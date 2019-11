Stripper y estafadora: ¿el mejor papel en la carrera de JLo?

“Ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón”, reza un conocido refrán. Algo similar ocurre aquí: un grupo de bailarinas exóticas decide tomar por mano propia una suerte de venganza y estafan a quienes han sido sus clientes por años: los prestigiosos y multimillonarios banqueros de Wall Street.





Motivadas por el menosprecio de sus trabajos y por la debacle ocurrida en el sector financiero estadounidense que en 2008 dejó en la calle a muchos ciudadanos estadounidenses, incluidas a ellas mismas, traman un plan para poder cumplir sus sueños. Sin importar el precio que deban pagar.





“La codicia, el poder y el sueño norteamericano, y lo que cierto grupo de mujeres, quienes trabajan en un terreno donde son menospreciadas, hace para alcanzarlo. Es una historia de amoralidad sobre la pendiente resbaladiza de la estafa. Estas mujeres no inventaron el juego; solo intentaron nivelar el campo de juego. Se trata de lo correcto, lo incorrecto y hasta dónde llegarás por tus sueños”, explica Jennifer López, protagonista de Estafadoras de Wall Street que se encuentra en los cines del país.

JLo –como es conocida la actriz, bailarina y productora- interpreta a Ramona, la cabeza de estas chicas, una mujer que “sabe exactamente lo que quiere, que se convierte en la madre sustituta de estas chicas que toma bajo su tutela, las acoge y les transmite sus conocimientos”, agrega López en una entrevista de Diamond Films a la que tuvo acceso EL TIEMPO.



Además de la estadounidense de origen puertorriqueño, en Estafadoras de Wall Street (Hustlers) actúan Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Mercedes Ruehl y la rapera Cardi B, que debuta en la gran pantalla. La película fue escrita y dirigida por Lorene Scafaria, basada en un artículo que publicó la revista New York, titulado The Hustlers at Scores, autoría de Jessica Pressler.



“Es una mezcla de drama policial, una película de striptease y una exploración del desbarajuste económico que cambió la vida de muchos, incluyendo la de nuestros personajes. El artículo de Jessica Pressler relataba una historia interesante sobre personajes que constantemente enfrentan juicios de valor y viven con un estigma sobre su profesión y sobre amistades profundas que a veces pueden meterlos en problemas”, comenta la directora.

A esta altura, sobra decir que la ficción está inspirada en hechos y personas reales, que desde su punto de partida en la revista centra buena parte de su interés en el empoderamiento femenino presente en este relato.



“Me identifico con todo lo que pasan, incluyendo la lucha contra la soledad y la búsqueda de la independencia. Son madres, amigas, hermanas e hijas que forjan estos increíbles lazos que trascienden sus diferencias”, afirma Scafaria.



La crítica ha coincidido en las cualidades de la trama y en que JLo estaría en el mejor papel de su carrera. IndieWire reseñó: "Divertida, empoderada, sexy, emotiva, un poco aterradora, y todo ello de la mano de una Jennifer López arrebatadora cuya interpretación de verdad merece recibir alguna consideración en los premios”.

Película 'Estafadoras de Wall Street'. Foto: Diamond Films

Todas las actrices se prepararon a fondo para sus interpretaciones: visitaron varios clubes de streeptease y se sumergieron en larguísimas charlas con las bailarinas profesionales que conocieron. “Absorbí la atmósfera y quise aprender a hacer cosas de manera auténtica, incluyendo el baile del caño. Creo que sorprendería a la gente, aunque no debería, que la mayoría de estas mujeres solo están tratando de sobrevivir.



Sus luchas son 100 por ciento identificables. Quieren cuidarse a sí mismas y a sus familias, y queríamos asegurarnos de que todo eso cobrara vida”, cuenta López que ya empezó el rodaje de la comedia romántica Marry Me junto a Owen Wilson y en la que tendrá su primera aparición en cine el reguetonero paisa Maluma.



“Yo no escribo personajes con actores específicos en mente, pero en el momento en que completé el guion era obvio que la voz de Jennifer estaba en las páginas incluso antes de imaginarla como Ramona –expresa la directora-. Ella le da un guiño y un sabor irónico al personaje, así como una realidad fundamentada”.

CULTURA

@CulturaET