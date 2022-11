De la camada joven, Jennifer Lawrence es una de las actrices más populares y taquilleras. Su talento, su versatilidad y su sinceridad la han convertido rápidamente en la favorita del público y de los grandes productores. Sin embargo, a lo largo de los años la actriz no solo ha sido noticia por su trabajo, sino también por algunas perlitas que cada tanto la convierten en protagonista de todos los titulares.

Su caída en el escenario de los Oscar mientras subía a recibir su primera estatuilla en 2013, sus declaraciones sobre cómo la hizo sentir la industria en un momento de su carrera y algunas confesiones como que tuvo que drogarse para filmar una escena de ‘No mires arriba’ -película que protagonizó con Leonardo DiCaprio- son parte de su asombroso y divertido historial cada vez que se googlea su nombre.

Y hoy una confesión más se suma a esa lista: Lawrence reveló cuál es la película que se arrepiente de haber hecho y, como si esto fuera poco, contó quién fue la famosa cantante que le advirtió de antemano que no la hiciera, pero ella no la escuchó.



Esta revelación surgió durante una entrevista que la intérprete dio al periódico estadounidense ‘The New York Times’. Lawrence estaba hablando de su carrera cuando, de repente, confesó que ‘Pasajeros’, el drama romántico en el espacio que protagonizó junto a Chris Patt, fue el peor film de su carrera.

Es cierto que esta apuesta dirigida por Morten Tyldum no tuvo el éxito esperado; de hecho, coleccionó muy malas críticas no solo por parte de los que más saben, sino también de la audiencia. No obstante, parece que hay una persona que, de antemano, intuía que iba a ser un fracaso.

¿De qué trata ‘Pasajeros’?

La película estadounidense del género de ciencia ficción y romance fue dirigida por Morten Tyldum y escrita por Jon Spaihts. Foto: Columbia Pictures

En busca de nuevos planetas para colonizar, comienza una larga travesía por el espacio. Sin embargo, es imposible viajar despierto ya que la duración de toda la travesía es de 120 años.

Tras muchas negociaciones, los altos mandos de la Tierra deciden enviar a un grupo de 5.000 pasajeros a una colonia lejana; todos ellos se trasladarán en un estado de sueño inducido dentro de una nave espacial. Los problemas empiezan cuando, debido a una avería en las cámaras de sueño, el fallo de funcionamiento provoca que un pasajero despierte de su hibernación 90 años antes de llegar a su destino.



Desesperado al comprobar que su proceso de criogenización ha fallado, ‘Jim Preston’ (Chris Pratt), un joven mecánico, comienza a dar vueltas a la perspectiva de envejecer y morir absolutamente solo. Tras reflexionar, decide que prefiere tener compañía.



Así, despierta a una joven periodista que duerme a su lado. Esta mujer es ‘Aurora Lane’ (Jennifer Lawrence), una escritora de Nueva York que tiene como objetivo viajar por el espacio para después publicar la experiencia en un periódico. Juntos deberán enfrentarse a la idea de tener que pasar el resto de su vida solos, el uno con el otro.

La acertada advertencia de Adele



“¡Adele me dijo que no la hiciera! Ella lo veía como que las películas del espacio eran las nuevas películas de vampiros. Debería haberla escuchado”, reconoció la joven haciendo una especie de mea culpa.



Y enseguida, dio a entender que estaba como “en piloto automático” cuando aceptó la propuesta: “Fue como: ‘Oh no, ustedes están aquí porque estoy yo, y yo estoy aquí porque están ustedes pero... ¿quién ha decidido que esta película era buena?”.

Facebook Twitter Linkedin

Jennifer Lawrence interpretó el papel de la la criocabina de 'Aurora Lane'. Foto: Columbia Pictures

Sin embargo, no es la primera vez que la actriz reconoce haber aceptado proyectos de poca calidad. De hecho, hace poco había confesado haber sentido que en un momento se convirtió en un producto dentro de la industria y por eso, tomó la decisión de alejarse de los sets luego de proyectos como ‘Pasajeros’, ‘¡Madre!’, ‘Operación red Sparrow’, y ‘X-Men: Dark Phoenix’. “No estaba exprimiendo la calidad que debería haber exprimido”, opinó.



Y luego reflexionó: “Simplemente creo que todo el mundo se había hartado de mí. Había llegado un punto donde no podía hacer nada bien (...) Creo que he intentado complacer a todo el mundo la mayor parte de mi vida. Y trabajando sentía que nadie podía enfadarse conmigo. Y luego sentí que había llegado un punto donde a la gente no le gustaba simplemente mi existencia. Así que eso me sacó de pensar que el trabajo o tu carrera deberían traer paz a tu alma”.

Una amistad sorpresiva

¿Quién no quisiera ser parte de esta dupla? La amistad de Lawrence con Adele es otro de los datos que sorprende y fascina a todo Hollywood. Si bien la actriz tiene varias amigas famosas entre las que se encuentran Emma Stone y Amy Schumer, su relación con la cantante británica tiene un plus: son vecinas en Los Ángeles, Estados Unidos.



En una entrevista con el medio ‘Rolling Stone’, la compositora de ‘Set fire to the rain’ reveló que su amistad con Jennifer es muy sincera y que cuando están juntas pueden olvidarse de los flashes y del trabajo.



Jennifer Lawrence y Adele se vuelven virales tras irse de fiesta a un bar gay > https://t.co/2b1gowoOYj pic.twitter.com/fIxZpTXzA2 — Cinescape (@cinescape_peru) March 26, 2019

A este dúo, se suma Nicole Richie que también vive cerca y se volvió muy compinche. “Me humanizaron porque había evitado hablar con cualquier persona famosa porque yo estaba como: ‘Bueno, no soy famosa’. Soy muy británica en eso”, dijo Adele dando cuenta de lo cómoda que estas dos mujeres la hacen sentir.



“Nunca hablamos de trabajo, lo cual fue increíble porque la mayoría de las veces, cuando me pongo al día con alguien, quiere saber todo sobre mi trabajo, y yo digo, no quiero hablar de eso”, reveló. No obstante, con la película ‘Pasajeros’ parece que hicieron una excepción.

La Nación / Argentina (GDA)

