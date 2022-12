La actriz californiana de 20 años Jenna Ortega pasa por un momento de popularidad entre los seguidores de la trama derivada de Los Locos Addams, titulada Wednesday en inglés, o Merlina, en español.



El papel de la niña oscura que tiene que enfrentarse a los misterios que alberga un viejo internado, le ha valido aplausos y reconocimientos a la actriz de origen hispano.

Tanto ha calado que quienes han visto la serie parecen no imaginar ahora otra Merlina --cuyo nombre traducido literalmente del inglés es Miércoles-, aunque claro, conocen la interpretación hecha anteriormente -décadas atrás por Cristina Ricci, quien también aparece en la serie interpretando otro papel-, pero este "relevo" ha sido muy bien recibido.

Por lo mismo, la fiebre de Merlina ha llevado a revisar la carrera de Jenna Ortega y muchos detalles en torno a su personaje. Y encontraron declaraciones suyas acerca del primer papel relevante que interpretó siendo apenas una niña. Así descubrieron que cuando hizo parte del elenco de Stuck in The Middle (Atrapada en el medio), entre el 2016 y el 2018, hizo una alusión al personaje que ahora la consagra.

La actriz, que ha hecho papeles en producciones como Yes Day, The Fallout y You, pareció predecir en el primer episodio de la mencionada serie de Disney el papel de la chica gótica que llegaría a ser suyo en el futuro. En Atrapada en el medio, su papel era el de la hermana del medio entre los siete hijos de un matrimonio.



El nombre del personaje era Harley, pero los demás la llamaban "la Wednesday" y ella misma explicaba el juego de palabras que la relacionaba con la pequeña Addams:: "Si mi familia fuera una semana, yo sería Wednesday".



Ahora lo es, en la serie que la convierte en la actriz del momento y del que muchos esperan ya una segunda parte.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET