‘Merlina’, la nueva serie con la que debutó Tim Burton en la televisión, ya es todo un éxito en la plataforma de streaming Netflix. Desde su estreno el pasado 23 de noviembre, la producción ha alcanzado los 345 millones de visualizaciones, superando a la cuarta temporada de ‘Stranger Things’, que obtuvo una media de 335 millones de horas reproducidas.



Así las cosas, se ha convertido en una de las series más vistas en una lista de más de 93 países. Y es que Merlina se ha ganado tal prestigio al tener un elenco del más altísimo nivel, entre los que destaca la presencia de Catherine Zeta-Jones, como 'Morticia Addams'.



Así mismo, quien se ha llevado todos los halagos ha sido Jenna Ortega, ‘Merlina’ en la serie, pues le ha dado un aire nuevo y más actualizado al personaje tras 30 años desde que Christina Ricci, quien además hace parte de la nueva apuesta, lo interpretó en 1992.



¿Quién es Jenna Ortega?

Con solo 20 años, Jenna Ortega ya lleva la mitad de su vida actuando ante las cámaras y muestra un nivel de seguridad en sí misma que correspondería a una artista ya consagrada.

Jenna Ortega Foto: Nina Primmer / EFE

De padres con ascendencia mexicana-puertorriqueña, ella fue la cuarta de seis hijos en un barrio mexicano de La Quinta, California, en el Valle de Coachella. Desde muy pequeña la actuación fue su pasión y los comerciales de televisión fueron esa primera puerta que le abrió el paso en el mundo de las cámaras y estudios.



A los 9 años, gracias a un video que su mamá publicó en Facebook, fue descubierta por un director de casting. Así, en menos de un año, Ortega consiguió su primer papel en televisión, en la breve comedia Rob, con Rob Schneider.



A ello le siguieron una lista de papeles, incluyendo el de la joven Jane en ‘Jane the Virgin’ cuando tenía 10 años y, cuando tenía 12, un papel principal como ‘Harley Diaz’ en la comedia de ‘Disney Channel Stuck in the Middle’, teniendo que dejar sus clases de octavo grado en la escuela para dedicarse a tiempo completo a perseguir su sueño de Disney.



Sin embargo, en algunas entrevistas argumentó que dejar atrás la imagen juvenil que le dio Disney ha sido muy difícil, aunque ha podido salir del encasillamiento y se ha probado en producciones más ‘serias’.



En 2018, fue elegida junto a Penn Badgley en la segunda temporada del thriller psicológico ‘You’ de Netflix. Luego, consiguió su primero de varios papeles de terror en ‘The Babysitter: Killer Queen’ en 2020, su papel más destacado, hasta antes del protagónico de Merlina.



Así mismo, ya se estrenó en la dirección de cine y televisión con ‘The Fallout’, estrenada en enero, y en la que, además, es una de las actrices principales.



Hoy goza de ser uno de los rostros más visibles del momento por la serie inspirada en ‘Los locos Addams’ de 1992. Con tan solo 20 años, ya se ha logrado hacer un gran recorrido en Hollywood que seguirá creciendo de manera exponencial, pues ya está siendo considerada para hacer parte de producciones importantes.



Con información de La Nación,Argentina (GDA)