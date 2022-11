La producción de ‘Dahmer’ ha sido una de las series más exitosas que ha realizado la plataforma de Netflix. Esta cuenta los crímenes de Jeffrey Dahmer, un asesino en serie que mató y descuartizó a 17 jóvenes en Milwaukee, Estados Unidos. Su protagonista Evan Peters acudió este sábado 29 de octubre a un encuentro con sus fans organizado por la plataforma, y ahí brindó muchos detalles de cómo preparó este personaje.

Peters, de 35 años, comenzó asegurando que este ha sido uno de los retos más grandes en su carrera de actuación. También, confesó que al aceptar el papel sintió “terror” tras decir que sí a Ryan Murphy, creador de la serie.



Para este papel, el actor estuvo cuatro meses preparándose más los seis meses que estuvo en rodaje y llegó a escuchar todos los días una grabación de Dahmer que duraba 45 minutos, solo para estudiar como él hablaba.



Tuvo que analizar la forma en que Jeffrey caminaba y se expresaba: “Dahmer tenía siempre la espalda muy recta y no movía los brazos al caminar, así que puse pesas en mis brazos para ver cómo se sentía. También usé sus zapatos con alzas, sus jeans, sus gafas, y procuraba tener un cigarrillo en la mano en todo momento”.

“Quería que todas estas cosas, estas cosas externas, fueran una segunda naturaleza cuando ya estuviéramos grabando, así que vi muchas imágenes”, señaló el actor.



También, explicó que tuvo que asistir a clases con un experto en dialectos para acercarse lo más posible a como Dahmer hablaba: “tenía una forma de hablar muy distinta”. “Sí, fue una búsqueda exhaustiva, tratando de encontrar momentos privados, instantes en los que no parecía estar cohibido”, aseguró.



En otra entrevista en Netflix, Peters había comentado que nada de esto habría sido posible sin su equipo ya que lo mantuvieron a salvo.



“Específicamente Sarah, nuestra fotógrafa, quien fue un soplo de aire fresco y una luz cuando filmamos algunas de estas escenas horribles. Jason, nuestros director de fotografía, que de alguna manera me recordaba por qué lo estábamos haciendo”, contó.

