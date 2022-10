Hace dos años, Jeff Bridges anunció que tenía un linfoma. Necesitaba quimioterapia y alejarse de las pantallas. No sabía si podría regresar. Cuando recibía sus tratamientos de quimioterapia, contrajo covid. “Hizo que el cáncer pareciera pan comido”, comentó en una entrevista posterior sobre el terrible impacto que tuvo el virus en su cuerpo debilitado. Sin embargo, el inolvidable Jeffrey ‘The Dude’ Lebowski –el desfachatado protagonista de la inmensa cinta de los hermanos Coen 'El gran Lebowski'– estaba para quedarse dándoles a los amantes del buen cine sus mejores actuaciones.

“Estuve enfermo dos años y no sabía si iba a poder regresar, la compañía fue fantástica y todos estaban esperándome”, comentó en una entrevista. “Ya volver es como hacer boom, todo parecía haberse congelado, como si solamente hubiéramos tenido un largo fin de semana”.



(Le sugerimos: 'El paciente' y 'Bosé': algunos de los esperados estrenos de noviembre)



The Old Man es su regreso en firme. La serie, que ya está disponible en Star+, enfrenta a su personaje, Dan Chase, con su pasado. El exagente de la CIA ha sido un marginal desde que abandonó su puesto hace décadas y ahora hasta un asesino a sueldo lo persigue. Con Chase fuera, en la clandestinidad, el subdirector de contrainteligencia del FBI Harold Harper (John Lithgow) es convocado para encontrarlo, debido a su complicado pasado con el rebelde fugitivo.

La producción es un intenso thriller de espionaje que intenta mantener a su héroe con los pies sobre la tierra: lo golpean, pierde peleas y es un viejo a quien su memoria le empieza a fallar. “La vida no es una comedia o una tragedia, al final no sabes lo que es, aquí está todo mezclado, tal como sucede en la vida real”, comentó Bridges (Los Ángeles, 1949), ganador de un Óscar en el 2010 por Crazy Heart y nominado en otras seis ocasiones. Bridges –recordado por más de un centenar de personajes en el cine– y John Lithgow conversaron sobre The Old Man.

Además de protagonizar, usted produce esta serie, ¿cómo se sintió y cómo le fue con esos enormes perros que aparecen a su lado?

Jeff Bridges (J. B.): (risas). Bueno, me encantan los perros. Eran increíbles. Había alrededor de cinco todo el tiempo en el set, y eran muy dulces. Además, tuvimos una entrenadora fantástica. Y dame la segunda pregunta otra vez. ¿Qué era? Soy el viejo, recuerda. ¿Cómo me siento? Oh, sí. Me siento genial. Quiero decir, pasé alrededor de un año y medio de este extraño sueño (su cáncer) y luego regresé, y lo que se sumó al efecto del sueño fue que estaban todas las personas que acababa de dejar hace un año y medio, y dije: ‘¿Qué pasó? Esto es extraño’. Pero me siento genial, y es genial estar de vuelta con la pandilla.

¿Esperaba estar haciendo escenas de lucha y acrobacias en este momento de su carrera?



"En esos momentos parecía que todas tus filosofías y espiritualidad se ponen a prueba". FACEBOOK

TWITTER

J. B.: Siempre he estado condenado a las peleas. Recuerdo haberle preguntado a Tim Connolly, uno de nuestros especialistas en coreografías: ¿así es como los llaman, especialistas en coreografía, verdad?, sobre cuál era el tipo de escena de pelea definitiva. Dijo: “Quiero ser humilde, pero debo decir que trabajé en la que considero la gran escena de pelea en 'Atomic Blonde'. No sé si has visto esa escena’. Alcé las cejas y pensé: ‘Estoy en buenas manos’. Y luego me puse a trabajar con Tommy DuPont, mi doble, con el que pasé bastante tiempo. Así que realmente disfruté todo. Fue realmente genial.

Usted firmó para esta serie desde antes del cáncer, ¿pasar por sus propios problemas de salud cambió su perspectiva y enfoque del personaje?



J. B.: Sí, ese combate de año y medio con mi mortalidad, ya sabes, totalmente. En esos momentos parecía que todas tus filosofías y espiritualidad se ponen a prueba. Entonces, todo esto ha sido más maduro por esa experiencia. No me he sentido diferente, de verdad. Siempre me he acercado a la vida de la misma manera, pero esto hizo que las cosas fueran más nítidas, en una imagen más nítida para mí. Pero, Dios, fue maravilloso trabajar con estos muchachos antes de la enfermedad y después de la enfermedad, aunque no fue lo mismo, se sintió más fuerte. No sé si es una buena analogía.

Facebook Twitter Linkedin

John Lithgow nació en Nueva York en 1945. Aspiró a dos Óscar por ‘La fuerza del cariño’ y ‘El mundo según Garp’. Foto: Star+

Su primer papel en televisión fue en Sea Hunt. ¿Recuerda algo de ese momento?

J. B.: Si alguna vez viste Sea Hunt y viste a un niño de ocho años, ese probablemente era yo. Soy producto del nepotismo. Mi papá puso todo esto en marcha y recuerdo que siendo un niño me sentó en su cama y me enseñó todos los conceptos básicos de la actuación.Lo más importante que aprendí de él fue la alegría con la que abordaba su trabajo. Trabajé con él dos veces como adulto en Tucker y Blown Away. Y fue genial verlo venir al set. Nos relajamos y nos divertimos. Cuando te relajas así, las cosas buenas, la historia que estás contando sale a la luz, y no estás tenso, preguntándote si lo estás haciendo en un lugar correcto y amoroso. Una de las cosas divinas de trabajar con John (Lithgow) es que la pasamos muy bien y teníamos mucho en común, nos sentimos cercanos con nuestros padres actores.



John Lithgow (J. L.): Jeff y yo, nuestros personajes, corremos en historias paralelas. Parte del suspenso de la primera temporada es: ¿cuándo van a chocar finalmente y sus historias se unirán? Finalmente lo hicieron cuando Jeff regresó después de su larga experiencia. Y una escena, la del final de la temporada: nos tomó seis días y se filmó completamente en un automóvil, así que nos sentamos juntos durante seis días. Nunca dejamos de hablar, contar historias, contar chistes, hablar de nuestras familias, hablar de filosofía. Y todo el tiempo tuvimos nuestros micrófonos encendidos y todo el equipo estaba escuchando eso, estaban escuchando el nacimiento de una gran amistad de por vida. Quiero decir, lo que queda para nuestras vidas (risas). Pero lo más asombroso es que extrañé mucho a este hombre tan pronto como terminamos. Es fantástico trabajar con él. Todos en esta familia te dirán lo mismo.



CULTURA

Con material cedido por Star +

Otras noticias