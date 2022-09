No es difícil recordar la última vez que Jean Reno tuvo a una compañera mucho más joven que él para enfrentarse al mundo del crimen. Sin duda, su papel como Léon en El perfecto asesino (1994), junto con una joven Natalie Portman de 12 años, sigue siendo una de sus actuaciones más aclamadas. La cinta, es, sin duda, un clásico del séptimo arte.

Hoy, a sus 74 años, vuelve a aparecer con un rol paternal junto a la reconocida actriz española de 33 años Aura Garrido (El Ministerio del Tiempo) en Un asunto privado, la nueva serie de Prime Video.



Reno debuta en las series españolas con una intención de regresar a sus orígenes. “Fue como un peregrinaje para ir a buscar un poco a mi familia dentro de mí”. El actor es hijo de padres andaluces, quienes huyeron en la década de los 40 a Marruecos tras el fin de la guerra civil española y el ascenso del dictador Francisco Franco, una época a la que Jean vuelve para su papel como el mayordomo Héctor. “Para mí fue volver a verlos más en mi memoria. Y estar un poco más con ellos. No conocía Galicia, que es un lugar de España magnífico frente al Atlántico. Estaba muy contento”.



Pero el tiempo le ha dado a Jean –o a Juan Moreno, su nombre de nacimiento– la suficiente experiencia para crear un personaje que es capaz de moverse en cualquier orilla del peligro en las calles: un detective (Los ríos de color púrpura, 2000), un mercenario (Ronin, 1998), un espía (El código Da Vinci, 2006, la primera entrega de Misión Imposible, 1996) o incluso un cuestionado doctor en su más reciente papel en la última temporada de la serie mexicana ¿Quién mató a Sara?. También ha interpretado diversos papeles en comedia como el que hizo en la cinta española 4 latas (2019).

'“Dificil renunciar a todos tus sueños. Tener que casarte por no ser un bicho raro… solo porque eres mujer”, dice Marina, el personaje de Aura Garrido en la serie. Foto: Prime Video

Esta vez se trata de un mayordomo: un hombre discreto, servicial, en ocasiones cobarde, pero cuya audacia y prudencia le permiten ser el perfecto compañero para cazar un asesino en serie que persigue a las mujeres en la ciudad. “Nadie se fija en el mayordomo”, comenta su personaje.



En su papel ofrece referencias cómicas de Alfred Pennyworth –el célebre mayordomo en Batman–, y acompaña a la protagonista y heroína de la ficción Marina (Aura Garrido). Su misión será ayudarla a cumplir su sueño de ser policía pese a los designios de su época y género.



En palabras del propio Reno, la serie “es la historia de una mujer joven que va a perseguir su libertad, su pasión, con la ayuda de un mayordomo que trabaja con su familia. La conoció desde pequeñita, y él piensa un poco en su corazón, que es su hija”, explica el actor en una entrevista con varios medios en la que participó EL TIEMPO.

Para Reno era muy interesante ser el mayordomo, una persona que pasa su vida sirviendo y viviendo a través de los otros con una personalidad secreta, un ego que debe poner de lado para servir a la familia y sobre todo a Marina.



“Me han preguntado si me servía de mi propia vida para construir un personaje. No, no lo hago porque pienso que mi vida no es interesante para ponerla dentro de un personaje. Pero confieso que he pensado en mis hijas”. Con su hija menor, de 23 años, ha tenido que vivir una experiencia semejante a su rol como compañero de Marina. “Es un animal al que no le gusta que le den órdenes y que sigue su pasión. Así que yo tengo que posicionarme alrededor de ella y nunca enfrentarla. Eso me sirvió para el mayordomo, porque con el personaje de Marina es imposible ponerse enfrente porque no se va a ninguna parte”.



La cinta tiene una intención de visibilizar el lugar de la mujer en temas donde antes no tenía protagonismo, como lo es el mundo policial. Para el actor, no es una serie de feminismo puro. “Pienso que la libertad del personaje de Marina viene con la historia, tocándola, pintándola con colores en vez de marcar un rojo fuerte o negro fuerte. Mi opinión es que tenemos que hablar más de la libertad de la mujer, del oprimido y al que no dejan tranquilo, pero no vine únicamente para eso, sino para construir una historia que te hace pasar un buen momento con algunas lecciones detrás”.

Completan el reparto de esta ficción Ángela Molina (La valla), Alex García (Tiempos de guerra, Antidisturbios), Gorka Otxoa (Velvet), Tito Valverde (Matadero), Irene Montalá (El barco), entre otros. Foto: Prime Video

Un asunto privado es dirigida por María Ripoll, Daniel Aranyo y David Pinillos, quien fue galardonado como mejor director novel en los Premios Goya 2011 por su dirección en Bon appétit. Está integrada por 8 capítulos de 50 minutos y es producida por Bambú Producciones, compañía productora que en 2017 se unió a Netflix para realizar Las chicas del cable, una ficción que se situaba en la década de los 20. Hoy 16 de septiembre se estrenará en más de 240 países en exclusiva en Prime Video.



“El momento más formidable de la actuación es la interpretación y construcción del personaje. Me gusta mucho la idea de partir de la mentira que alguien tiene en su cabeza o en el papel y convertirla en una historia visible a partir de mi interpretación, mis pensamientos e incluso a partir de cosas que no puedo hacer. Así nació Héctor. Esa es la razón por la que me quedé y me quedaré siempre en este oficio”, concluye Reno

Entrevista con el director David Pinillos

¿Por qué elegir a Jean Reno para darle vida al mayordomo Héctor?



Cuando se escribió el guión, originalmente se tuvo la idea de que tuvieran la misma edad. Él quería ser mayordomo y ella una chica que quería ser policía, pero nos dimos cuenta de que al cambiar el rango de la edad desaparecía por completo esa posible historia de amor y eso a mí me gustaba mucho. Entonces había una figura paternal intentando cuidarla aunque ella al final es un potro salvaje, ¿no? Y me gusta esa cosa que hace Jean, que es un tipo como el héroe de acción, duro, venía de esa tradición y aquí intenta hacer una cosa totalmente distinta. Ese mayordomo francés, a veces un poco amanerado, a veces un poco cobarde, rompía justamente con todo lo que había hecho.. Me parecía muy interesante, igual en el caso de Aura, que es una actriz muy reconocida en España, que hiciese comedia y estuviese en un punto alocado. En el caso de Jean, fue una suerte. Leyó el guión, le gustó, se implicó y vino a España. Fue un lujo, lo puso muy fácil y había química entre los dos.





Usted también fue uno de los directores de Las chicas del cable, una serie con mucho éxito que habla del papel de las mujeres en los hechos históricos de España durante la Guerra Civil. ¿Tenía usted un interés particular para dirigir la serie?

Esta es una serie de aventuras, me pareció divertida. Mezclaban el misterio, había muchos elementos que me resultaban muy atractivos. Sumado a que la protagonista era una mujer, cosa que me parece muy importante para visibilizar el público femenino, que las protagonistas de sus propias historias sean mujeres, que no sean acompañantes. La chica de, la compañera de, la secretaría de, ni la madre de sino la protagonista. Y que todo gire en torno a ella. A veces, si yo tengo que hacerme a un lado, saldré siempre porque me parece que es un momento muy importante en el que se necesitan tener referentes en lo audiovisual. No solo simplemente que el tema sea “el empoderamiento femenino” o la lucha de la mujer, sino que aquí se le da una aventura. Wonder woman es importante en el mundo de los superhéroes, y aquí me parecía importante en un mundo de lo policiaco, una chica que sigue su sueño y que la protagonista fuera una mujer. Me parecía que era muy del tiempo que vivimos.



Héctor tiene un poco de Alfred Pennyworth y ambos hacen un dúo cómico al estilo de Sherlock y Watson. ¿Cómo construyeron estos personajes y cuáles eran los referentes?

Sí, esos fueron algunos referentes. Pero pensamos, ¿qué pasa si en lugar de que la que pega grititos no sea la chica sino el mayordomo? O el gesto que hace ella, de soplarse el flequillo, es como el gorro de Indiana Jones, que también teníamos esa referencia muy cerca. El cine de aventuras, algunas cosas de Agatha Christie y Sherlock Holmes. El propio Tintín, tanto el cómic como la película, era una referencia muy clara por ese interés que tiene este personaje de investigar y ser una especie de justiciero. También las de James Bond dando un salto gigantesco. Me gustaba esa sensación de gran aventura que iba navegando por un montón de sitios distintos. Pues, vaya, estaba claro que la serie se geolocalizaba en España, en una zona que es Galicia pero que podía haber playa, montaña, persecuciones, misterio, peligro y sobre todo que la trama principal no era amorosa. A mí eso me encantaba.

