‘El regreso del héroe’, un rescate de la comedia francesa

Con una comedia ambientada a finales de la época napoleónica y en la que representa al capitán Neuville, un simpático militar, algo embaucador y con pocos escrúpulos, el actor francés Jean Dujardin regresa a la comedia.



Reconocido mundialmente por su papel en la cinta muda ‘El artista’ (2011), por el cual recibió el Óscar a mejor actor principal, entre otros galardones, Dujardin se une en esta entrega a la actriz, cantante y directora francesa Mélanie Laurent, quien interpreta a Elisabeth, hermana de Pauline, la esposa del militar.

La película ‘El regreso del héroe’ –dirigida por Laurent Tirard– cuenta la historia de este militar, cobarde y mentiroso, que se convierte en el héroe del pueblo gracias a unas cartas escritas por su cuñada, quien lo suplanta para relatar sus supuestas hazañas heroicas en el campo de batalla. Todo para ayudar a su hermana, gravemente enferma, tras la partida de su esposo al campo de batalla.

Así, aunque son enemigos por sus diferencias morales, terminan inmersos en el mismo enredo. En una entrevista* a la que tuvo acceso EL TIEMPO, Dujardin habla de este papel protagónico y de los pormenores de la cinta.



¿Qué lo motivó a hacer esta cinta? ¿El tema o la ocasión de trabajar de nuevo con Laurent Tirard?



Ambos. Acabábamos de terminar de rodar ‘Up for Love’ con Laurent, y fue una buena experiencia... Organizó una reunión en un restaurante para hablarme sobre otro proyecto, y en diez minutos me explicó toda la historia de ‘El regreso del héroe’. ¡Estaba muy emocionado y acepté hacerlo de inmediato! Con Laurent no tenemos que hablar mucho, nos entendemos, y sé que ambos tenemos no exactamente nostalgia, sino recuerdos felices de infancia de las películas de Jean-Paul Rappeneau con Jean-Paul Belmondo o Vittorio Gassman. Nos alimentamos de estas comedias divertidas, y creo que esta película nos dio la oportunidad de revisar y actualizar el género.



¿Por qué cree que la comedia ha desaparecido, cuando era una tendencia en el cine francés?



Simplemente porque las tendencias evolucionan y otras tendencias lo han reemplazado... Las comedias francesas comenzaron a depender de toda la familia como espectadores, luego cambió con el desarrollo de la televisión y, ahora, de las redes sociales y los medios. Creo que el público de hoy necesita sentirse especialmente involucrado en las historias que les contamos. En la mezcla de todo esto, nos olvidamos de los dramas de disfraces o, incluso, de la idea de que puedes usar otra época para hablar sobre lo que estamos viviendo hoy en día.



La película aborda otros temas de hoy, como nuestra preocupación por cómo nos vemos, nuestra relación con el dinero...



Sí, nuestra obsesión con la imagen propia, con presumir, con tener dinero. Está llena de guiños al siglo XXI, como el esquema de Madoff, los escaladores sociales, los aduladores, estas cosas que nunca pasarán de moda, creo.



¿En qué se basó para crear a su capitán Neuville, que encarna muchos de estos aspectos?



En primer lugar, quería divertirme conmigo mismo, a menudo es donde comienzo. Luego releí un poco, como los poemas de Victor Hugo, que en realidad usamos en la película cuando Neuville relata una masacre en la batalla contra los austríacos. Me surgió la idea de una vieja película con Henry Fonda, ‘Drums Along the Mohawk’ (John Ford, 1939), en la que regresa de la guerra de Independencia estadounidense y relata el terrible baño de sangre que veía mientras estaba de pie contra una pared...



Sobre todo porque la escena de la que está hablando, al final de la película, es realmente importante por la forma como percibimos a Neuville...



Absolutamente, y, en realidad, en esencia, esta escena no pertenece a una comedia. Le da a Neuville credibilidad, ¡ya no aparece solo como un capitán de broma! Este tipo podría haber empezado como militar de oficina que no tenía que ver la guerra de cerca, pero luego se encontró cara a cara con ella. Llegó a conocer el miedo por la guerra y, como todos lo haríamos, estuvo muy asustado. Me gusta esta mezcla de géneros: la cinta no es solo una comedia. Me gustó esta mezcla de registros, en medio de una película de disfraces...

En esta película monta a caballo, baila... ¿también disfrutó de los requisitos físicos que le exigía?



¡Sí! Monté caballos para ‘Lucky Luke’ (James Huth, 2009) pero a medida que envejezco me siento un poco nostálgico del comienzo de mi carrera. Hace quince años aprendí a montar a caballo, a luchar, y de pronto me di cuenta de que ya no me pedían que aprendiera cosas nuevas. Para esta película practiqué bailes, paseos a caballo, manejo de armas: todo es parte del placer y la motivación de ser actor, y lo admito, me estaba perdiendo un poco...



Para los espectadores, el placer también proviene del descubrimiento de una nueva pareja en pantalla, usted y Mélanie Laurent.



Mélanie llegó con el deseo de deshacerse de muchas cosas y la emoción de una niña que quiere divertirse y vestirse. A partir de la primera lectura, Mélanie fue muy rápida, muy eficiente, inmediatamente encontró la técnica correcta: interpretar su papel sin tratar de ser graciosa o exagerar.



¿Cuál es su opinión sobre Laurent Tirard?



Él tiene una cosa a su favor: ¡no se equivoca! No es de los que se preguntan por horas dónde pondrá su cámara: sabe. También es meticuloso, creativo y sensible. Siempre hemos sido capaces de entendernos, trabajar y compartir, cometer errores y solucionarlos juntos. Y es el tipo de director que te da suficiente espacio: podría proponerte cualquier cosa. Confía en ti y tiene un ojo agudo, así que si le gusta, lo acepta.



El placer que usted siente haciendo este papel tal vez moleste a quienes piensan que sus elecciones como actor no son coherentes con ganar un Óscar...



Solo el tiempo volverá a poner las cosas en orden. Debería haber funcionado de manera diferente para mí, atenerme a lo que se esperaba de mí: encarnar al actor ganador de un Óscar, convertirme en la cara de una fragancia... Bueno, no lo hice: ¡no hay obligaciones! Soy sincero en las elecciones que tomo, por lo que no tengo ningún problema con las personas que critican mis películas. Si realmente hay un actor que no calcula las cosas, soy yo. Nunca me pregunto en qué me quieren ver las personas.



REDACCIÓN DOMINGO*

* A partir de una entrevista cedida por Cine Colombia