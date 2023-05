Jean Carlos Centeno compartió una experiencia familiar recientemente en sus redes sociales y en algunos medios de comunicación acerca de su origen.

En una charla con el programa de farándula La red el artista reveló que es adoptado. A pesar que desde muy joven sabía que su madre biológica lo entregó a una familia, solo hasta hace seis años pudo tener contacto con ella.

“Estoy muy agradecido con ella porque me trajo a la vida. No me dejó en un canasto en la puerta de un convento. Me dejó en los brazos de su familia y eso se lo voy a agradecer toda la vida”, dijo a ese medio Centeno, que reconoció y valoró el sacrificio que encaró su progenitora, que se llama Nidia María Gómez y que lo entregó a una tía de su padre.



Otro tema: Giovanny Ayala, demandado por grave ‘tusa’ y depresión ‘por culpa’ de su música

“Tengo a mi madre biológica viva, le he pedido en ocasiones a mi hermano que organicemos algo para ella, para que se mude a mi ciudad, para que yo pueda alquilar un apartamento o una casa cómoda para que esté con mi hermano, que vive en Cúcuta. Quiero que viva en Valledupar, donde yo resido para tener más cerca a mi madre, aunque siempre estuvo lejos”, agregó.

Hace poco el nombre de Jean Carlos Centeno fue noticia cuando la modelo, empresaria y actriz de películas porno Esperanza Gómez reveló que salió un tiempo con el cantante de vallenato.



Otro tema: Rita Lee: murió la reina del rock brasileño

"Lo que pasa es que yo le dije mentiras a él. Yo en esa época tenía novio y ya me había dado cuenta de que mi novio me era infiel. Entonces dije yo: 'a si quiere jugar así de bonito, pues yo también puedo ser cachona'. Entonces yo dije: ‘al que me guste, me lo voy a comer’”, confesó Gómez en una entrevista con Tropicana. El episodio se dio cuando ella era Chica Águila. "Él me coqueteó, yo le coquetee, pasó lo que tenía que pasar, pero yo repetí”, confesó.



CULTURA

@CulturaET