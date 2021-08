J Balvin lanzará su nuevo disco ‘José’ en septiembre

El cantante ya publicó en redes sociales la imagen que acompañará este nuevo trabajo y lanzó el sencillo: ‘Perra’, junto a la rapera dominicana Tokischa, cuyo videoclip llegará pronto, según ha señalado Balvin en Instagram. El título del nuevo trabajo hace referencia al nombre de pila del cantante, que se llama José Álvaro Osorio.

En la imagen que ilustrará el disco se le puede ver con gafas coloridas con el lema 'Happy to see You' (Feliz de verte). 'Jose', que está ya disponible en preventa, es el quinto álbum del artista colombiano tras "Colores" (2020), Oasis (2019), Vibras (2018), ‘Energía’ (2016) y ‘La familia’ (2013).



"Me gusta caminar, montar en bicicleta, ver alguna película, bailar con mis amigos, leerme un buen libro, tomarme un café tranquilo, una buena Miller Lite. Trato de ser una mejor persona cada día, obviamente con mis defectos y virtudes", dijo en una entrevista reciente el vocalista de 36 años.



"Ando aprendiendo de todo un poco", agregó, desde probar el paracaidismo hasta disfrutar de cosas tan sencillas como un paseo. "Estoy tan enfocado en J Balvin que a veces se nos olvida lo que José necesita", sostuvo.



EFE