El romance de Virginia Vallejo con Pablo Escobar llega al cine

Javier Bardem y Penélope Cruz son el gancho de esta historia. Las caracterizaciones de la pareja española –esposos y padres de dos niños en la vida real– se roban los aplausos en 'Loving Pablo', que se enfoca en la relación que sostuvo Pablo Escobar con la presentadora y periodista Virginia Vallejo, por allá en la década de 1980, además de ahondar en las conexiones del extinto capo con la política y su proceder como papá, esposo y amante.

“En algún momento tuvimos dudas acerca de hacer la película sobre Escobar, y más desde el punto de vista de alguien que lo conocía tan bien, pero esta relación no se había contado nunca (…). A él (Javier) le habían ofrecido muchas veces interpretar el personaje, pero nunca era donde se pudiera explotar a fondo, pero en esta sí. Esta es la que tiene más recorrido, es donde más se entiende que fue lo que pasó en su vida personal”, contó Cruz en una entrevista con la revista 'People en español'.



'Loving Pablo' se estrenará este jueves en Colombia con el título 'Escobar, la traición'. El relato se basa en el libro 'Amando a Pablo, odiando a Escobar', que Vallejo publicó en el 2007.



El filme, rodado en Bogotá, Medellín y Girardot, incluye en su reparto a la colombiana Julieth Restrepo, en el papel de la esposa de Escobar, y al estadounidense Peter Sarsgaard, que interpreta al agente de la CIA que le sigue la pista al narcotraficante. Fue dirigido por el madrileño Fernando León de Aranoa ('Los lunes al sol', 'Un día perfecto').

En palabras de Cruz, en charla con Europa Press, la película “se aleja del Pablo Escobar carismático. Aquí se muestra a un monstruo. Y para mí era muy importante eso al momento de decidirme a hacer este proyecto, además de trabajar con Fernando, un pendiente desde hacía tiempo, era importante que el tema se tratara con mucha seriedad y que reflejara el dolor que Escobar había causado”.



“Créeme: no hay forma de darle glamur a un tipo como Escobar, cuando los libros de historia y lo judicial registran todo lo que sucedió en Colombia. Es muy difícil convertir eso en algo positivo”, agrega el director en la misma charla.



A pesar de las buenas intenciones del guion y de algunos momentos de acción que se destacan, la producción se queda corta en su estructura narrativa y en el desarrollo de sus personajes. Ni hablar del inglés con un particular acento local en el que se desarrollan los diálogos la mayoría del tiempo. Las críticas fueron implacables.



“Mi problema con 'Loving Pablo' no es ya el abusivo 'déjà vu' con el personaje y el argumento, sino que defrauda mis expectativas. Es una película que veo bien, correctamente narrada, en la que no miro el reloj, y que escucho peor. No por la calidad de sus diálogos, sino por su entendible rodaje en inglés, pero también anacrónico para el oído, al escuchar la lengua de Shakespeare con feroz acento colombiano. Suena muy raro”, comentó Carlos Boyero, crítico de cine del diario español 'El País'.



'Loving Pablo' ('Escobar, la traición') se mueve en el terreno del subgénero televisivo y cinematográfico que se ha nutrido de los excesos, las atrocidades y la idea de vida que tenía el capo paisa, que fue liquidado por las autoridades en Medellín, el 2 de diciembre de 1993.



Con unas producciones más apegadas a la realidad que otras, el extinto narcotraficante y su historia se han convertido en la inspiración de series como 'Narcos', producida por la plataforma de contenidos para la web Netflix, o la colombiana 'El patrón del mal', con Andrés Parra.

En días recientes, Penélope Cruz le comentó a la agencia Efe que actuar en la película 'Escobar, la traición' fue uno de los retos emocionales más fuertes que ha tenido.



“Sabía que rodar 'Loving Pablo' me iba a afectar (…). Es interesante ver esa historia de amor entre la periodista y este hombre, quienes en un principio no tenían nada que ver. Ella entró en esa relación y, cuando quiso salir, ya era demasiado tarde por las amenazas de muerte. Su vida, llena de riesgo, estará marcada para siempre por esa relación”, manifestó la intérprete que también compartió con Bardem en la película 'Todos lo saben', del director Asghar Farhadi, que está próxima a estrenarse en el país.



Guy Lodge, de 'Variety', ratifica que en 'Loving Pablo' “el deslumbrante reparto con Cruz y Bardem es el principal atractivo de esta nueva versión superficialmente telenovelesca de la historia de Pablo Escobar (...). Larga, ruidosa y estridente”.



“Yo empecé a leer sobre esta historia desde hace muchos años –cuenta en Europa Press León de Aranoa acerca de la película–. Y lo que más me impresionó fue la improbabilidad de que sucediera, y eso se refleja en la pantalla: va de la miseria de las comunas, pasando por lo siniestro de una escuela de sicarios, hasta el lujo y los placeres desmesurados del capo”.

Escobar: realidad y ficción

Estas son algunas producciones que lo han mencionado en sus tramas.



Escobar, paraíso perdido: la película gira en torno a un joven que pretende a una sobrina de Escobar. El boricua Benicio del Toro interpretó

al capo.



Narcos: la primera temporada se basó en la historia del cartel de Medellín, encabezado por Escobar.



El patrón del mal: la exitosa serie de ficción se apegó a los hechos reales. Andrés Parra fue Escobar.



Los dos Escobar: este documental revive una turbulenta época de la realidad nacional a partir de dos historias extremas: el narco y el asesinado futbolista Andrés Escobar.



Blow: esta ficción, con Johnny Depp y la misma Penélope Cruz, menciona al capo cuando el personaje central lo busca para hacer negocios.



